Gelekt: de nieuwe BMW Z4 Roadster

Hier, de BMW Z4 Roadster Concept op je beeldscherm.

We kregen eerder deze week al een teaser te zien, maar nu kunnen we de nieuwe BMW Z4 Roadster Concept uit alle hoeken bekijken. Natuurlijk is dit meteen een serieuze hint naar hoe de volgende BMW Z4 eruit gaat zien. En wat we zien stemt ons vrolijk: de designtaal van de BMW 8 Series concept is doorgezet in het ontwerp van de compacte roadster van BMW. En hoewel de sticker “concept” er nog op zit, kun je er vanuit gaan dat de productieauto er grofweg hetzelfde uit komt te zien. Minus de overduidelijke conceptdetails zoals de bekleding, “Orange Frozen”-lak, de spiegels en het ontbreken van deurhendels uiteraard.

Meest in het oog springend zijn de laaggeplaatste nieren (waarin verticale lamellen ontbreken) ten opzichte van de relatief hoog geplaatste koplampen. Die koplampen hebben bovendien een meer verticale indeling dan we van BMW gewend zijn, wellicht ingegeven door het feit dat de nieuwe Z4 in samenwerking met de Toyota Supra ontwikkeld is? Ook hopen we dat de vormgeving van de hoofdsteunen / rollbars het productiestadium haalt.

Het interieur is vrij clean en rond de bestuurder geclusterd. De bijrijder is écht bijzaak, wat extra onderstreept wordt door BMW’s keuze om de passagiersstoel in een vergelijkbare tint uit te voeren als de carrosserie. Alles wat de bestuurder nodig heeft is zwart, in tegenstelling tot de oranjetinten voor de rest van de auto. Shotgun? Dan ben je onbelangrijk.

Motorisch gezien kun je als instappers versies van de 2.0 turbo viercilinder verwachten in combinatie met automaat én handbak (yay!). BMW toont deze concept dit weekend tijdens het concours van Pebble Beach, de verwachting is dat de productieversie begin 2018 de showrooms uitrolt. (via Bimmerfile)