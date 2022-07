Dit zijn de vreemdste verkeersregels in de vakantielanden

Als je denkt dat de verkeersregels in de vakantielanden allemaal normaal en begrijpelijk zijn, heb je het mis. Wij hebben de vreemdste regels voor je opgezocht.

Lekker hè, vakantie? Even helemaal niks en als je het goed voor elkaar hebt, zit je nu met je billen in de zon in een lekker warm land. Grote kans dat je er met de auto naartoe bent gegaan, of er anders wel een autootje hebt gehuurd.

Als je zo rondrijdt, is het je ongetwijfeld opgevallen dat de meeste verkeersregels min of meer hetzelfde zijn als bij ons. Maar er zitten ook regels tussen waarvan je denkt; ‘Wat is dit voor onzin?’ De vreemdste verkeersregels van onze vakantielanden hebben wij voor je opgezocht. Gewoon, omdat het kon.

Spanje, neem altijd een reservebril mee

Het vakantieland waar veel Nederlanders en Belgen graag naartoe gaan, Spanje. Daar grossieren ze in de vreemde verkeersregels. Zo mag je er niet autorijden met teenslippers aan, ook niet met ontbloot bovenlijf óf met een dikke jas en je mag je bijrijder geen kus geven als je voor het stoplicht staat.

Maar er is ook een regel speciaal voor de bril- en lenzendragende medemens. Zorg dat je altijd een reservebril bij je hebt. Is dit niet het geval, dan kun je een flinke boete krijgen van de Guardia Civil. En neem maar van ondergetekende aan; die delen ze écht uit.

Portugal, geen fietsen achterop de auto

De Nederlander en Belg gaat ook graag naar Portugal. Lekker eten, lekker weer en een mooie omgeving. Maar ook daar hebben ze best vreemde verkeersregels hoor. Zeker voor mensen die weleens op de pedalen staan en hun fiets mee hebben genomen.

Het is in Portugal namelijk verboden om je fiets op een fietsendrager achterop de auto te vervoeren. Je bent verplicht jouw stalen (of carbon) ros op het dak of in de auto mee te nemen. Word je betrapt met een fietsendrager achterop, dan moet je hem verwijderen én krijg je een boete.

In Italië doen ze niet moeilijk over je toeter

Dan gaan we naar een ander fijn vakantieland, namelijk Italië. Het geinige van dat land is dat veel regels wel bestaan, maar niet of nauwelijks worden gehandhaafd. En nageleefd, dat ook. Zo kun je gerust 40 kilometer per uur te hard rijden op de snelweg. Tip, doe het in een Italiaanse auto, dan doen ze helemaal niet moeilijk.

Waar ze ook niet moeilijk over doen, is doorlopend toeteren met je auto. Maar er zit wel een grote mits aan, dat mag alleen als je een ziek of gewond persoon naar het ziekenhuis vervoert. Als dat zo is, mag jij volgas en claxonerend door de straten scheuren.

Oostenrijk, politie mag je snelheid schatten

Te hard rijden kan dan (meestal) wel in Italië, maar in veel andere landen kun je het maar beter uit je hoofd laten. In Zwitserland bijvoorbeeld krijg je een boete waarvan de hoogte is vastgesteld naar je vermogen of inkomen. En al verdien je niet veel, de boetes zijn er erg hoog.

In Oostenrijk moet je ook niet te hard rijden, je hebt daar zo een boete te pakken. Sterker, je hoeft niet eens geflitst te worden. De politie daar mag namelijk met het blote ook schatten hoeveel je te hard reed en als dat minder dan 30 te veel is, mogen ze je op die schatting beboeten.

Zwitserland, respecteer de dag des Heeren

Over Zwitserland gesproken, een van de vreemdste verkeersregels van alle vakantielanden vind je daar. En het heeft niet eens wat te maken met hoe je je gedraagt op de weg.

Het is daar namelijk verboden om op zondag je auto te wassen. Niet op de openbare weg, maar ook niet op je eigen terrein. En je weet, de Zwitsers keuren alle wetten goed door middel van een referendum, dus zij vinden het helemaal niet zo vreemd.

Costa Rica, drink lekker door joh…

In de meeste landen is het -volledig terecht natuurlijk- ten strengste verboden om met alcohol op achter het stuur te zitten. In sommige landen is een promillage van 0,0 toegestaan en in andere vakantielanden mag je bijvoorbeeld met 2 biertjes op nog rijden.

In Costa Rica zijn ze wat makkelijker wat betreft alcohol. Dat mag je namelijk gewoon drinken, zelfs tijdens het rijden. De enige voorwaarde is dat je niet dronken mag worden. Maar de definitie van dronken mag je zelf bepalen.

Weet jij nog vreemde verkeersregels?

Er zijn natuurlijk nog veel meer vreemde verkeersregels in het buitenland, maar deze wilden wij je niet onthouden. Maar het is altijd leuk om nog meer gekke regels te lezen.

Mocht jij nou nog verkeersregels uit het buitenland kennen die helemaal nergens op slaan, laat het dan even weten in de comments.

Misschien help je er nog een vakantieganger mee!