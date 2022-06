Huurauto tijdens vakantie? Trek dan maar je portemonnee!

Alles wordt duurder, zo ook huurauto’s op je vakantiebestemming. Ten opzichte van 2019 zijn de tarieven explosief gestegen. Soms zelfs met 131 procent.

Acht dagen autohuur is nu ruim anderhalf keer zo duur is als in 2019, blijkt uit onderzoek van VakantieDiscounter. In het onderzoek is gekeken naar acht vakantiebestemmingen waar Nederlanders het bijzonder warm van krijgen: Italië, Griekenland, Portugal, Cyprus, Spanje, Curaçao, Turkije en Malta.

Half Nederland moet even opletten

Dit bericht is vooral gericht op mensen die in de zomervakantie op pad gaan. Kortom: half Nederland. De miljoenen Nederlanders die dit bericht gaan lezen kunnen dus maar beter even opletten. In 2019 was de gemiddelde huurprijs voor acht dagen in het hoogseizoen 274 euro. In 2022 is dit 443 euro. Dit is een gemiddelde prijsstijging van maar liefst 62 procent.

Met name in Italië zijn de prijzen voor een huurauto sterk gestegen in het hoogseizoen. Hier ging de prijs voor acht dagen van 312 euro naar 720 euro. Dio mio! Malta is daarentegen het meest voordelig; hier betaal je voor dik een week 248 euro.

Gemiddelde reissom 8 dagen in hoogseizoen

2019 2022 Stijging Italië € 312 € 720 131% Griekenland € 328 € 560 71% Portugal € 304 € 512 68% Cyprus € 224 € 448 100% Spanje € 184 € 376 104% Curaçao € 328 € 360 10% Turkije € 296 € 320 8% Malta € 216 € 248 15%

Tarieven in laagseizoen

Buiten de zomervakantie is er sprake van een gemiddelde prijsstijging van 53 procent; in 2019 betaalde je voor acht dagen gemiddeld 194 euro, maar anno 2022 is dat al 293 euro.

Wat valt op: in het laagseizoen zijn de autohuurprijzen het laagst in Malta (176 euro) en Turkije (184 euro) voor acht dagen autohuur. Wat opvalt is dat Turkije het enige land is waar op dit moment de huurprijs lager ligt dan in 2019. Ook in het laagseizoen betaal je de hoofdprijs in Italië, namelijk 480 euro voor acht dagen.

Gemiddelde reissom 8 dagen in laagseizoen

2019 2022 Stijging Italië € 224 € 480 114% Curaçao € 312 € 384 23% Griekenland € 200 € 312 56% Spanje € 152 € 304 100% Cyprus € 168 € 264 57% Portugal € 168 € 240 43% Turkije € 200 € 184 -8%

Zoals bij elk onderzoek ook hier even wat kanttekeningen: de genoemde prijzen zijn gebaseerd op all inclusive basis, bij de huurprijs zijn alle verzekeringen inbegrepen. Ook is er geen eigen risico van toepassing. Ook handig om te weten: de prijzen die in dit bericht worden genoemd zijn gemiddelden, gebaseerd op alle klassen auto’s, maar 80 procent is Economy en Comfort. Je krijgt bijvoorbeeld een Fiat 500 of Hyundai i10 voor die centen.

Vanwaar die forse prijsstijgingen?

Deze fors hogere huurtarieven zijn het gevolg van diverse ontwikkelingen op de wereld. De inflatie is een van de oorzaken. Ook het coronavirus heeft een grote invloed. Veel verhuurbedrijven hadden het in 2020 heel erg zwaar. Om toch te zorgen voor cashflow werden auto’s uit de huurvloot verkocht om bijvoorbeeld personeel door te kunnen betalen. Als er weer budget is om uit te breiden, is er een andere bottleneck; de enorm lange levertijd op auto’s door het tekort aan chips.

Tijdig boeken en direct een auto vastleggen is voorlopig even de enige oplossing, want vanwege het tekort aan huurauto’s en de enorme vraag op het moment, zie je dat de prijzen met de dag stijgen. En een nog betere oplossing: lekker met eigen auto op pad, in plaats van met het vliegtuig. Hoewel de brandstof ook duur is, lijkt dat nog altijd de meest voordelige optie.