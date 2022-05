Tientallen boetes uitgedeeld op A15 voor negeren rood kruis

Automobilisten in Nederland zijn heel goed in het negeren van een rood kruis. Dat kan je duur komen te staan.

Jaarlijks komt het voor dat duizenden automobilisten in Nederland niet in de gaten hebben dat ze op een rijbaan rijden met een rood kruis. Of ze negeren het bewust, dat kan ook nog. Niet slim, want er staat een boete van 250 euro op. Daar komt ook nog eens 9 euro aan administratiekosten bij.

Het regende gister boetes op de A15. Er was namelijk een rood kruis van kracht op een rijbaan ter hoogte van verzorgingsplaats Portland. Bijna 80 mensen bleven om wat voor reden dan ook op de afgesloten rijbaan rijden. Tientallen boetes werden uitgedeeld. De automobilisten kunnen binnenkort een envelop verwachten thuis.

De reden dat de politie zo streng controleert op het negeren van een rood kruis heeft te maken met de verkeersveiligheid. Een rood kruis is van kracht als er bijvoorbeeld een auto met pech op de rijbaan of vluchtstrook staat. Ook als er troep op de rijbaan ligt kan Rijkswaterstaat besluiten een rood kruis in te stellen. Kortom, er dreigt gevaar.

In 2021 werden bijna 6.000 boetes uitgedeeld aan automobilisten voor het rijden op een rijbaan met een rood kruis.

Fotocredit: Verkeerspolitie Rotterdam via Twitter