Soms is het raar dat er voor sommige situaties geen verkeersregels zijn. Daarom aan jou de lezersvraag: Welke verkeersregels zouden ze moeten invoeren?

Soms is het vreemd dat wij Autobloglezers niet met z’n allen in de regering zitten. We weten het tenslotte allemaal veel beter dan dat zootje circusclowns dat daar nu zit. Is toch zo? Ze voeren maar regels in, verbieden alles wat leuk is en ze willen overal geld voor zien. Althans, dat hoor ik steeds…

Dat moet anders en dat gaan we dan ook doen. Wij gaan onze vrienden in Den Haag (en Brussel, daar zetelt de Belgische regering toch?) eens een paar welgemeende adviezen geven. En aangezien we van alles verstand hebben, maar van auto’s en het verkeer het allermeest, gaan we ons vandaag bezighouden met de verkeersregels.

Welke moeten ze volgens jou gaan invoeren?

Verkeersregels zijn wel degelijk nuttig…

Voordat de eerste reactie “ze motten alle verkeersregels afschaffen” wordt gegeven… Neen, dat moeten ze niet. Verkeersregels hebben in de regel (haha, pun intended) echt wel zin. Dat weet jij ook, niet zeggen dus. Dan ben je af. Daarom gaan we er dus wat serieuzer op in.

Ikzelf heb ook wel wat wensen hoor. Kleinigheidjes die het leven van de verkeersdeelnemers wat makkelijker maken. En in sommige gevallen ook wat veiliger.

Ik zou er bijvoorbeeld voor pleiten om te verplichten dat je op een rotonde niet alleen aangeeft wanneer je eraf gaat (knipper naar rechts), maar ook dat je de knipper (of pinker, in het Vlaams) naar links aandoet als je de rotonde half of driekwart neemt. Kleine moeite en je weet als andere weggebruiker precies waar je aan toe bent. Wel zo fijn.

Wielrenners van de openbare weg af!

Verder zou ik als verkeersregel in willen voeren dat je op sommige stukken snelweg bést iets harder kunt dan de 100 die nu als maximum geldt. Misschien niet in de Randstad, maar bijvoorbeeld in de Flevopolder of in Drenthe en Groningen kun je met de moderne auto’s best 160 rijden. Invoeren dus.

Als laatste zou ik graag willen zien dat de regering de volgende verkeersregel invoert: Wielrenners op de openbare weg verbieden. Niets dan last van die lui, levensgevaarlijk voor alles en iedereen. Ook voor henzelf dus. In de tijd van overbevolking in de ziekenhuizen is het onbestaanbaar dat dit nog steeds mag. Als je hard wil fietsen, ga je maar lekker naar een circuit, net zoals wij met de auto of motor.

Welke verkeersregels zou jij willen invoeren?

Dat zijn dus een paar persoonlijke frustraties die ik graag opgelost zou zien worden door middel van verkeersregels. Maar -en je weet inmiddels wat er nu komt- het gaat hier niet om mij, maar om jou.

Dus is het nu jouw kans om te laten weten welke verkeersregels jij graag in zou willen voeren, met een motivatie erbij. Ik weet dat Mark Harbers deze site ook graag en veelvuldig leest (Hoi Mark) en die heeft best wel een stevige vinger in de pap als het op verkeersregels aankomt.

Dus daarom, help minister Mark, help de andere weggebruikers en deel jouw antwoord in de comments!

Nederland heeft je nodig!