Officieel: de niet eerder onthulde Porsche modellen - Autoblog.nl

Het teasen is voorbij, dit zijn de Porsche modellen die de wereld nog niet eerder heeft gezien.

Porsche geeft fans en geïnteresseerden een exclusief kijkje in de keuken met Porsche Unseen. Met dit nieuwe initiatief onthult de Duitse autofabrikant modellen die het nooit tot een productiestadium hebben geschopt. Tot voor kort bleven deze ontwerpen geheim en binnen de kelder van Porsche, maar nu gaat het merk publiek.

In totaal worden 15 designstudies van 2005 tot en met 2019 prijsgegeven. De auto’s komen onder andere aan bod in het online kanaal 911:Magazine by Porsche en het boek Porsche Unseen. Wil je de modellen in levende lijve bekijken dan moet je volgend jaar naar het Porsche Museum gaan. Er komt dan een expositie van enkele nooit eerder getoonde studiemodellen.

Drie studiemodellen

In het kader van deze bekendmaking heeft Porsche vandaag het doek getrokken van drie van dit soort modellen. Het gaat hier om de Porsche 919 Street uit 2017, de Porsche Vision Renndienst uit 2018 en de Porsche Vision Spyder uit 2019. Waar van de twee laatstgenoemden een model op ware grote is gemaakt, bleef het bij de 919 Street bij een kleimodel.

Porsche 919 Street (2017)

De Porsche 919 Street werd gebaseerd op de 919 Hybrid. Het was een meer toegankelijke variant voor amateurcoureurs. De auto heeft een carbon body en de 900 pk sterke hybride-aandrijflijn van de 919 Hybrid. Zowel de wielbasis als de afmetingen zijn gelijk aan die van de 919 Hybrid.

Porsche Vision Renndienst (2018)

Met de volledig elektrische Vision Renndienst had Porsche een gezinsauto voor zes personen bedacht. Het concept lijkt op een soort Volkswagen voor de Porsche-rijder. Je kunt je toch niet voorstellen dat de Duitse autofabrikant dit daadwerkelijk op de markt zou hebben gebracht. Maar ja, ze kwamen ook ooit met de Cayenne..

Porsche Vision Spyder (2019)

Dit snoepje uit 2019 is een moderne interpretatie op de Porsche 550 1500 RS Spyder uit 1954. Toch wel de gaafste van deze drie Porsche modellen, nietwaar? Het automerk had dit model bedacht om innovaties te laten zien, waaronder een nieuw soort rolbeugel.