Helm van Max Verstappen moet flink bedrag opleveren - Autoblog.nl

Een iets oudere helm van Max Verstappen staat te veil en moet voor een Volkswagen Polo van eigenaar wisselen.

De helm. Het klinkt allemaal zo simpel: hoofdbescherming tijdens erge ongelukken. Tegenwoordig is de helm van een F1-coureur een groter statement dan dat. Het is immers het enige stukje van de coureur wat te zien is tijdens een race.

Bijzondere helmen

Max Verstappen presenteert bijvoorbeeld elk jaar een bijzondere helm voor de GP van Spa en hij rijdt dit jaar ook met een gepersonaliseerde helm. De helm uit het artikel van vandaag was ook van Max Verstappen, maar niet perse een bijzonder exemplaar. Gewoon, ‘de helm’ van de Nederlander dat jaar.

Hét jaar

Of Red Bull tijdens het seizoen exemplaren de helmen nog wel eens wisselt, dat is niet bekend. Maar als dat niet het geval is, dan is deze Red Bull-helm uit 2016 een belangrijk stukje geschiedenis. Dan is het namelijk de helm die Verstappen droeg tijdens zijn winst in Barcelona in 2016. Toch wel het moment dat Max Verstappen het talent in hem liet zien op jonge leeftijd.

De helm, een Arai GP6/S, van Max Verstappen wordt aangeboden met een certificaat van echtheid. De helm showen kan met de glazen display box die je erbij krijgt. En mocht je als een echte heiden de helm willen dragen, de maat is 57/58. Maar goed, je moet er een dusdanig bedrag op stukslaan dat je waarschijnlijk weet waar je mee bezig bent. De veiling op Catawiki staat nu op 10.000 euro, terwijl hij ergens tussen de 15.000 en 25.000 moet opleveren naar schatting. Daar kun je ook een net aangeklede B-segmenter voor kopen. De keuze is aan jou!

Met dank aan @fmgarcia voor de tip!