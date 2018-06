Dit rijden 11 Nederlandse YouTube sterren

Met het maken van filmpjes kun je een leuke boterham verdienen. Ook in Nederland hebben sommige YouTubers niets te klagen.

De lijst met bekende Nederlandse YouTubers lijkt maandelijks groter te worden. Op allerlei gebieden zijn videomakers actief. Sommigen vloggen de hele dag door en doen eigenlijk weinig boeiends, een ander is make-up artiest of zangeres en weer een ander maakt entertainmentprogramma’s op het videoplatform.

Het maakt niet zozeer uit wat je doet, als men veel views pakt en dit bijvoorbeeld combineert met merchandise of andere vormen om de inkomsten te boosten, dan kan het ‘salaris’ behoorlijk oplopen. Dat valt ook zeker af te lezen aan de auto’s die YouTube-sterren rijden. Daarom geven we je vandaag een overzicht van hetgeen wat 10 Nederlandse YouTubers zoal rijden. Let wel: niet elke YouTuber heeft zijn auto cash money afbetaald. In sommige gevallen is er sprake van een gesponsorde deal, bijvoorbeeld met een lokale verkoper.

Bibi Breijman – 228.000 abonnees – MINI Cooper

Koos na een korte televisiecarrière voor de wereld van YouTube. Rolt nu in een MINI Cooper.

Kaj van der Ree – 250.000 abonnees – Abarth 124 Spider/Giulia Quadrifoglio

Deze YouTuber heeft een voorliefde voor Italiaans spul, gezien zijn wagenpark.

Famke Louise – 301.000 abonnees – Mercedes A-klasse

Jaja, de zingende autocue rolt in een dikke Merc.

Giovanni Latooy (Gio) – 900.000 abonnees – Range Rover Velar

Voor als de Evoque te goedkoop is en een Range Rover Sport te duur. Deze Velar is een prima middenweg. Zeker als je weet dat deze jongen pas 19 jaar oud is!

Don Plevier (Gamemeneer) – 955.000 abonnees – BMW M4

Een black on black M4 voor deze YouTuber.

Dylan Haegens – 1,3 miljoen abonnees – Toyota Proace

Dylan maakt voornamelijk comedy sketches en haalde vorig jaar een gloednieuwe Toyota PROACE bus op..

Giel de Winter (StukTV) – 1,7 miljoen abonnees – Volvo XC90

Op YouTube video’s lijkt het een puberale vent, maar stiekem is het gewoon een keiharde zakenman. Wat dat betreft is zo’n XC90 een prima keuze.

Thomas van der Vlugt (StukTV) – 1,7 miljoen abonnees – Jaguar E-Pace

De collega van van de Winter heeft ook iets met SUV’s. Ditmaal in de vorm van een Jaguar E-Pace.

Enzo Knol – 1,8 miljoen abonnees – Porsche Panamera 4S

Eén van de bekendste Nederlandse YouTubers. Richt zich compleet op Hollands publiek en weet hier een leuk centje aan over te houden.

Jelle van Vucht (Jelly) – 8,3 miljoen abonnees – Porsche Panamera Turbo

Maak je video’s in het Engels en dan kun je in plaats van een 4s een Turbo rijden.

Jordi van den Bussche (Kwebbelkop) – 8,4 miljoen abonnees – McLaren 720S?

Deze Nederlander is een pure ondernemer. Hij vlogt, maakt gamevideo’s en doet dit op internationaal vlak. Gebruikt zijn toenemende vermogen onder meer voor het vastgoed en heeft op jonge leeftijd al het Zwitserleven gevoel. Het lijkt echter dat hij geen McLaren heeft gekocht, wel reed hij in de Uber daarachter:)