Dit zijn zes vergeten coupés uit jaren '90 - Autoblog.nl

Er waren in de jaren ’90 zoveel coupés, die kun je natuurlijk niet allemaal onthouden. Zeker niet als het geen succesnummers waren.

Dat een automerk een coupé in het gamma heeft is anno 2021 lang niet meer vanzelfsprekend. In de jaren ’90 was dat wel anders: toen had zo’n beetje ieder merk minstens één coupé in de aanbieding. En dan bedoelen we niet alleen ergens in Japan of in de VS, maar ook in Nederland. Veel van deze auto’s zijn inmiddels al aardig in vergetelheid geraakt. In sommige gevallen is dat geheel terecht, in andere gevallen wat minder.

Er zijn dus genoeg vergeten coupés uit de jaren ’90, maar om het overzichtelijk te houden nemen we een kleine greep uit de auto’s die je onder deze noemer kunt scharen.

Rover 200 Coupé

1992-1998

Rover leeft in China nog voort als Roewe, maar in Europa is het toch echt een merk uit het verleden. Weliswaar het recente verleden, maar het merk gaat onvermijdelijk wegglijden in de vergetelheid. Diverse modellen zijn sowieso al grotendeels vergeten. De Rover 200 Coupé bijvoorbeeld.

De 200 Coupé was gebaseerd op de Rover 200 MkII. Dat betekent niet dat deze auto’s ook op elkaar lijken. De vijfdeurs 200 had nog een typisch jaren ’80 ontwerp, maar de 200 Coupé uit 1992 oogt een stuk moderner. Een bijzonder aspect is het targadak (zie headerfoto), dat in twee delen geopend kon worden. De 200 Coupé was er uitsluitend met viercilinders, variërend van 122 pk tot 200 pk. Deze laatste variant – de 220 Turbo – was absoluut niet kinderachtig. Sterker nog: dit was op dat moment de krachtigste Rover ooit. Alleen de Rover 75 ging eroverheen, maar die had er wel een V8 voor nodig.

Ford Cougar

1998-2002

In tegenstelling tot Rover is Ford nog springlevend. Toch kan ook een Ford in vergetelheid raken. Dat gebeurt bijvoorbeeld met de Ford Cougar, die in 1998 het levenslicht zag. De Cougar was gebaseerd op de Mondeo en is een typisch voorbeeld van de New Edge-designtaal van Ford. Destijds was het een vooruitstrevend ontwerp, maar heel tijdloos was het achteraf gezien niet.

De Cougar was leverbaar met een 130 pk sterke viercilinder en met een 170 pk sterke V6. Een succesnummer was de Cougar niet en het model was dan ook geen lang leven beschoren. De auto is maar vier jaar in productie geweest. In Nederland zijn er uiteindelijk een stuk of 200 verkocht, maar dat is niet genoeg om de herinnering aan deze auto levendig te houden.

Lancia Kappa Coupé

1996-2000

Lancia bestaat, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De tijden dat Lancia nog serieuze luxeauto’s bouwde liggen alweer aardig ver achter ons. De laatste coupé die het merk bouwde was de K, oftewel de Kappa, Coupé.

De Kappa sedan diende als uitgangspunt, maar de wielbasis werd voor de gelegenheid 120 mm ingekort. Verder kreeg de Kappa Coupé stijlloze portieren en de achterlichten van de Delta. De coupé was dus niet zomaar een sedan met twee deuren minder. Qua motoren konden klanten kiezen voor een 175 pk sterke vijfcilinder of een 204 pk sterke V6. Deze chique Italiaanse coupé is niet alleen in Nederland een zeldzame verschijning. Er zijn er namelijk überhaupt maar 3.263 gebouwd.

Mazda MX-6

1991-1997

Zo legendarisch als de Mazda MX-5 is, zo vergeten is de Mazda MX-6. Toch is deze coupé wel degelijk geleverd in Nederland. De tweede generatie MX-6 uit 1991 was gebaseerd op de 626. Over dat model auto gaan we het verder niet teveel hebben want dat is een tamelijk slaapverwekkende auto.

De 626 had wel een bijzonder optie: vierwielbesturing. Ook op de MX-6 was met dit systeem leverbaar. De achterwielen konden zowel in dezelfde richting als de voorwielen draaien als in tegengestelde richting, met een hoek van maximaal 5 graden. Deze MX-6 was er met een 116 pk sterke vierpitter en met een 167 pk sterke V6. De MX-6 had ook nog een tweelingbroer, die evengoed vergeten is: de Ford Probe.

Subaru SVX

1991-1997

Collega @willeme probeert de herinnering aan de Subaru SVX levendig te houden door er zo nu en dan over te schrijven, maar ook de SVX kan desondanks onder de vergeten coupés uit de jaren ’90 geschaard worden. Dat deze auto vergeten is lag zeker niet aan het design van Giugiaro. Met de zijruitjes in de zijruitjes heeft de SVX een volstrekt uniek design.

De motor was ook afwijkend ten opzichte van de concurrentie. Dit was namelijk een zescilinder boxermotor, om precies te zijn een 3,3 liter blok met 230 pk. Er zijn zo’n 25.000 stuks gebouwd, waarvan het grootste gedeelte richting de VS ging. In Europa zijn er maar 2.478 geleverd.

Lincoln Mark VIII

1993-1996

Amerikaanse coupés die we hier in Europa niet kennen zijn er legio, maar dat komt vaak omdat ze hier simpelweg nooit geleverd zijn. De Lincoln Mark VIII was echter wel degelijk leverbaar in Nederland. Dat betekent niet dat iemand dit ding ook daadwerkelijk kocht, maar de mogelijkheid was er in ieder geval.

In typisch Amerikaanse stijl was de Mark VIII een slagschip van 5,2 meter lang met een 4,6 liter V8 onder de motorkap. Totaal geen auto voor de Nederlandse markt dus. Een geinige design-gimmick is de ronding in de kofferklep. Die verwijst uiteraard naar de uitsparingen voor een reservewiel die Lincoln’s in het verleden hadden. De Mark VIII deelt zijn basis met de Ford Thunderbird. En dan bedoelen we niet de retro-Thunderbird, maar een generatie daarvoor. Nóg een vergeten coupé van Ford uit de jaren ’90.

Zijn we nog auto’s vergeten in dit lijstje met vergeten coupés? Vast wel, want daar zijn het vergeten coupés voor. Laat dus maar weten welke jaren ’90 coupés iedereen is vergeten, behalve jij.

