Ook Hyundai en de verbrandingsmotor gaan uit elkaar - Autoblog.nl

Het gaat nu wel heel erg hard. Hyundai en de verbrandingsmotor gaan verder zonder elkaar.

Het regent aankondigingen de laatste tijd. Fabrikanten zijn er als de kippen bij om te verkondigen dat ze ergens mee stoppen. Gedeeltelijk om een wit voetje te halen, gedeeltelijk om de diverse overheden te vriend te houden en voornamelijk omdat ze wel moeten. Dat Honda geen diesels meer gaat bouwen, is logisch. Die verkochten ze toch al bijna niet. Dat Volvo’s niet meer harder gaan dan 180 km/u is ook niet vreemd: de meeste eigenaren deden dat toch al niet.

Maar voor vandaag heeft Hyundai wél een grote aankondiging. Ze stoppen namelijk met de ontwikkeling van de verbrandingsmotor. Hyundai is zeker niet de enige die dat heeft aangekondigd. Wel is het zo dat Hyundai een enorm bedrijf is dat wereldwijd auto’s verkoopt. Ook op markten waar het nog wel even zal duren voordat iedereen over is gestapt op elektriciteit of waterstof.

Hyundai en verbrandingsmotor 50% minder

Hyundai heeft als plan om 50% minder auto’s te verkopen met verbrandingsmotor. Voor welke termijn dat is, is niet helemaal bekend. Het plan van Hyundai is om op jaarbasis 1.000.000 elektrische auto’s wereldwijd te verkopen. Dat zou moeten neerkomen op 10% van de complete EV-markt.

Wel is het bekend dat in 2040 het gehele portfolio is voorzien moet zijn van een alternatieve aandrijflijn. Naast de BEV (elektrische auto met een accu) gelooft Hyundai ook in een toekomst voor de FCEV (elektrische auto met waterstof). Op dit moment staat de Nexo in de showrooms.

Nieuwe strategie

De nieuwe strategie van Hyundai wordt nu uitgestippeld en over zes maanden bekend gemaakt. Het budget dat nu nog naar de ontwikkeling van verbrandingsmotoren, kan nu in elk geval naar elektrische auto’s en waterstofauto’s gaan. In dit geval gaat het overigens om het concern Hyundai, dus met merken als Hyundai, Kia en Genesis.

