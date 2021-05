Indy 500 2021: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Oké normaal zou jij niet kijken. Maar er racet nu een Nederlander mee om de winst en je kan het gewoon zien op Ziggo. Dat wordt massaal inschakelen dus, voor de Indy 500!

Jawel, morgenavond is het weer zo ver. Op de dag af 110 jaar na de eerste editie, zal voor de honderd-en-vijfde keer de Indy 500 verreden worden. Eerst zal er militair vertoon zijn. Dan een muzikant die op een trompet blaast en iemand die Back Home Again in Indiana zingt. Daarna zal er iemand roepen ‘Lady and Gentlemen, start your engines!’. Vervolgens zal een gezond startveld van maar liefst 32 mannen en één vrouw proberen de oval van de Indianapolis Motor Speedway te bedwingen. En tenslotte zal een twintig jarige jongen uit de lage landen een fles melk trekken.

Althans, dat laatste hopen we natuurlijk allemaal, als sportminnend en raceminnend Nederland. Maar makkelijk zal het niet zijn. Hoewel de coureurs zich nooit hoeven af te vragen of de volgende bocht naar links of naar rechts gaat, moet je in deze race toch 800 kilometer lang scherp blijven bij snelheden die richting de 400 kilometer per uur kruipen. Dat leerde onze nieuwe held in Amerika vorig jaar ook al, toen één klein foutje in de pits hem de kans op een mooi resultaat kostte.

Strategie met de brandstof is vaak belangrijk, evenals het veranderen van de setup van de auto tijdens de race. Je moet samen met je team eigenlijk zelf alles goed doen en dan nog een beetje geluk hebben. Ook met dat je niet in de onvergeeflijke muur eindigt overigens, want die is ondanks de SAFER barrier kneiterhard. Dat is precies ook de reden dat sommige coureurs zoals Romain Grosjean en Tom Coronel zich niet eens wagen aan de uitdaging. Zij hebben daar simpelweg de ballen niet voor teveel gevoel voor zelfpreservatie voor.

Agenda

De race start morgen officieel om kwart voor zeven. De festiviteiten beginnen echter al een stuk vroeger. De introductie van de coureurs, waarbij Veekay vorig jaar een kekke move deed, staat voor tien voor zes op de planning. Ziggo begint met uitzenden van het evenement om 17:00 via Ziggo Racing en 17:30 op het open kanaal. Gewoon klaarzitten met die spicy chicken wings voor die tijd dus.

Wat kan je verwachten

Nou ja, 33 coureurs dus die proberen 200 rondes van elk vier kilometer lang af te leggen in een uurtje of twee-en-een-half. Dat laatste is een beetje afhankelijk van het weer en de hoeveelheid crashes met daaruit resulterende gele vlaggen (cautions). Gezien de ietwat simpele layout van de baan, lijkt het misschien alsof er bij het winnen van de race niks meer komt kijken dan het gas zo hard mogelijk intrappen en op het beste hopen.

Maar dat is hetzelfde als zeggen dat je om de 100 meter sprint te winnen ‘gewoon hard moet rennen’. Juist omdat het zo ‘simpel’ is, worden alle details belachelijk belangrijk om het kleine verschil te maken. Elk van de vier bochten biedt zo zijn eigen uitdaging. De coureurs kunnen die tackelen door tussen bochten door bijvoorbeeld de gewichtsbalans te veranderen, de anti-rollbars te verstellen of misschien zelfs door een keer te schakelen. In onderstaande video legt voormalig F1 coureur en Indy 500 winnaar Alexander Rossi het allemaal uit.

Het niveau

Oké, maar IndyCar is toch tweede garnituur in vergelijking met Formule 1? Ja en nee…Het is inderdaad zo dat het al lang geleden is dat iemand uit de Amerikaanse monoposto racerij succesvol de overstap heeft gemaakt naar de F1. De keren dat dat nog wel gebeurde, ging het bovendien vaak om coureurs die voorheen al ervaring hadden opgedaan in Europa (en Japan), zoals Jacques Villeneuve en Juan Pablo Montoya. Maar zelfs dat bleek geen garantie, vraag dat maar aan Alex Zanardi en Sébastien Bourdais. Ook Da Matta kon in de F1 niet echt potten breken en daarna verliep de kruisbestuiving tussen de twee klasses alleen nog in omgekeerde richting.

Toch is het ook weer niet zo dat alle F1 coureurs die de oversteek naar de andere kant van de plas maken wél een garantie op succes hebben. In het verleden won Nigel Mansell wel direct het kampioenschap in zijn eerste jaar van deelname. En Fittipaldi won twee keer de Indy 500. Maar dat is alweer bijna dertig jaar geleden. Meer recentelijk blijkt dat solide middenvelders in de F1 die hun zitje verliezen en naar Amerika vertrekken, daar ook solide middenvelders zijn.

Daarnaast is het racen op een oval echt een andere discipline dan het racen op een normaal circuit of op een stratencircuit. Sommige coureurs zijn in beide goed, sommigen beginnen niet eens aan de ovals en sommigen kunnen juist alleen uit de voeten op de ovals. Het laatste geldt bijvoorbeeld voor Ed Carpenter, baas en teammaat van onze Rinus van Kalmthout. Deze schoonzoon van voormalig IndyCar honcho Tony George is op de ovals altijd vlijmsnel, maar heeft op de andere circuits feitelijk niks te zoeken. De Indy 500 is dus ook een beetje een ‘andere tak van sport’ vanuit ons extra verfijnde Europeaanse zicht.

De deelnemers

Hieronder de lijst van helden (m/v) die naast onze held Rinus de uitdaging aangaan. Uit de F1 kennen we nog Marcus Ericsson, Alexander Rossi, Pietro Fittipaldi, Takuma Sato, Juan Pablo Montoya, Sebastian Bourdais en Max Chilton. Verder zijn er ook nog coureurs die de F1 net niet haalden zoals Max Verstappens oude F3 rivaal Felix Rosenqvist, wild child Santino Ferucci en Simona de Silvestro.

Zoals je ziet zitten er ook nog veel oude rotten bij die de veertig al lang gepasseerd zijn, zoals Kanaan, Carpenter en Castroneves. Ervaring telt op deze oval. Tevens herken je misschien de naam van Stefan Wilson. Dat is inderdaad de broer van wijlen Justin Wilson, ooit nog teammaat van Jos Verstappen en enkele jaren tragisch overleden tijdens een IndyCar-race.

Wat gebeurde er in de Indy 500 van 2020?

Takuma Sato won tot vreugde van de Japanse sportjournalistiek. Het was voor Taku zijn tweede zege in de race der races, nadat hij ook al won in 2017. De race was op een paar klappers na verder niet heel spectaculair. Het vlammende voorwiel van James Davison was nog het meest bizar.

Wat zijn de winkansen van Veekay?

Tsja, die zijn wel reëel om het zo te zeggen. Maar zoals eerder aangehaald, moet alles dan gewoon meezitten. Dat Veekay de snelheid blijkt wel uit zijn derde startpositie. Dat hij de moves heeft bleek vorig jaar in de race al. Met een recente overwinning op het ‘normale’ circuit van de Indianapolis Motor Speedway in de zak zal het met het vertrouwen ook goed zitten. Maar er zijn meer kapers op de kust. Wij schatten de winkansen van Rinus in op 22,3 procent.

Waar kan je de race volgen?

Op Ziggo dus, dat de race dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar ook uitzendt op haar open kanaal. Verder kan je naar verluidt een illegale stream zoeken van Sky Sports F1. Zij zenden de race ook uit. Wij zouden dergelijk gedrag echter nooit aanmoedigen.

Voorspelling Indy 500

Willeme:

Ik denk dat Helio Castroneves dit jaar voor zijn vierde gaat. De man is niet meer in dienst bij Penske, maar heeft zich toch in de Fast Nine gewurmd. Bij Dancing With The Stars liet hij zien dat hij het fijne gevoel in zijn heupen niet ontbeert. Hij heeft de ervaring om het op strategie te winnen deze editie. Die man gaat op zijn 46ste gewoon nog een keer in de hekken klimmen. Willeme, heeft zelf ook een verdienstelijke Cha-Cha-Cha in huis

Autoblog doet dit jaar verslag!

Tenslotte nog een huishoudelijke mededeling: net als bij de F1 races gaan we dit jaar verslag doen van de Indy 500. Checken morgenavond of maandagochtend dus!