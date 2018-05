DJ Sam Feldt rolt nu in een dikke BMW

Met een lekker laag verbruik.

Als DJ moet je doorgaans enorme afstanden afleggen en dan is goed vervoer wel prettig. De grote jongens doen het tegenwoordig allemaal met privéjets, zoals AB’s favoriete plaatjesdraaier Afrojack met zijn Afrojet. Of Sammy Renders aka Sam Feldt het inmiddels ook al zo ver geschopt heeft weten we niet. In 2015 postte hij nog dit ludieke plaatje op zijn Facebook-account, maar behalve het publiek gaan ook carrières soms hard in de wereld van de EDM.

My very first private jet! 😃😂 Geplaatst door Sam Feldt op vrijdag 24 juli 2015

Hoe dan ook, zelfs als je met vleugels naar je volgende gig kan zoeven, moet je nog altijd van je huis naar het vliegveld rollen. Wel zo fijn als je daar een goede set wielen voor hebt. Sam hoeft zich daar geen zorgen (meer) over te maken, want vandaag heeft hij deze splinternieuwe BMW i8 opgehaald.

Het is niet zomaar een i8, maar een heuse Carbon Edition in de traditionele BMW-kleur Carbonschwarz. Als ‘ie nu maar niet meteen op de eerste dag wordt geveld door een Suzuki Celerio…