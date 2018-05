Kijk, de nieuwe BMW X5 springt je beeldscherm op

Als zijn nieren maar niet uit zijn lijf rammelen bij het neerkomen.

BMW was er redelijk vroeg bij met de X5. Ik kan me nog goed herinneren dat ik piepjong en onbezonnen was en er iets over las in een fysiek autoblad. Ja, die bestonden toen nog. Ik meen dat één van de X5-en in het artikel rood was. Ik vond het meteen een tof ding. Wie kon toen immers bevroeden dat de SUV-hype die mede dankzij de X5 volgde inmiddels zou leiden tot hoog op de poten staande FWD B-segmenters met plastic bumpers…

Inmiddels loopt de derde generatie X5 al op zijn laatste benen. Tijdens een praatje over de toekomst van het merk deed topman Harald Krüger immers uit de doeken dat er nog dit jaar een opvolger aan zit te komen. Vandaag heeft BMW er een paar foto’s en een video uitgegooid van de nieuwe SUV, die helaas nog in een camo-jasje zit. Een AB-lezer legde de auto overigens ook zelf al vast op de gevoelige plaat.

Op de foto’s is te zien dat de X5 (generatie G05) van voren lijkt op de kleinere X3. De X5 heeft enorme nieren en de koplampen sluiten net niet aan op de grille. Zelf vind ik dat veel mooier dan de oplossing die BMW kiest bij haar sedans en stations, waarbij de lampunits wel de nieren raken. Over de flank loopt een opvallende lijn die een sprongetje maakt ter hoogte van de achterste deurklink.

BMW lijkt voorlopig vooral te willen benadrukken dat de X5 als geen ander sportief rijgedrag zal combineren met offroad-kwaliteiten. Het eerste deed de X5 altijd al heel goed, het tweede konden anderen toch iets beter. Maar daar komt nu wellicht een einde aan: je zal de nieuwe X5 namelijk kunnen bestellen met een heus offroad package. Met je BMW de blubber in, wie had dat gedacht.