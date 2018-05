Rico Verhoevens nieuwe Range incasseert een flinke hoek

Kijk, Rico's brede schaduw was er helemaal niet blij mee.

Het is zo’n klassiekertje waarvan je hoopt dat het je nooit overkomt. Je haalt je nieuwe auto op en dezelfde dag nog raak je verwikkeld in een ongeluk. Precies dat overkwam Rico Verhoeven gisteren. Vol trots nam de lange lijs zijn splinternieuwe Range Rover Sport in ontvangst, met dank aan dealer Knook in het pittoreske Brabantse Breda. Verhoeven had ook al een grijze Velar. Kennelijk graaft Knook wel hoe de knokker zijn knoken tegen de kaken van zijn opponenten klappert.

De Badr-sloper ging vervolgens vol goede moed op weg met de comfortabele gelifte SUV, maar lang duurde zijn plezier niet. Op de snelweg kreeg hij al snel te maken met een flukse uppercut van een Suzuki Selderij. Het bleek een soort kamikaze-actie te zijn van de Japanner, die de aanvaring zelf moest bekopen met een gebroken neus. Max Verstappens spirit animal zette de dappere doch domme Jap vervolgens op beeld, maar heeft dankzij zijn opgevoerde biceps duidelijk wat moeite zijn telefoon recht te houden. Wat? Rico staat vlak achter me zeg je? Euhm…Shawwwk the mossssel!!1!.

De dekking van de Range Rover was afgaande op deze screenshot vrij goed in orde. Bizar goed zelfs, er is amper een krasje te bekennen.

Toch was Rico niet zo te spreken over de rijkunsten van de Suzuki-rijder. Via een Instagram-verhaaltje proclameert de nieuwe Arnold Schwarzenegger:

Some people can’t f*cking drive!

Waarvan akte!