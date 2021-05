Bentley Bentayga S is hier en dit voegt het toe - Autoblog.nl

Bentley heeft zojuist de Bentayga S gepresenteerd. Maar het totaalpakket is niet zo indrukwekkend als je misschien zou denken.

Het uitmelken van de Bentayga-familie is nog lang niet klaar. Het begon ooit met gewoon een W12 Bentayga. Later kwam de V8. Je hebt de Speed en oh ja, er is ook nog een stekkervariant. En vandaag is er een nieuw lid bijgekomen in vorm van de Bentley Bentayga S.

Meer pk’s, een bruter uiterlijk en het ultieme sportieve model? Dat valt allemaal wel mee. We beginnen met de pk’s. Ja, daar valt dus niets over te vertellen. De Bentley Bentayga S levert niet meer vermogen dan de Bentayga V8. Dus nog altijd 550 pk en 770 Nm koppel. De prestaties zijn tevens hetzelfde. 0-100 km/u in 4,5 tel en een top van 290 km/u. Oké, maar wat is er dan wel nieuw?

Het zijn de rijeigenschappen die de Bentley Bentayga S tot een andere auto moeten maken. Het is dynamischer, voor zover je bij een rijdend flatgebouw kunt spreken over dynamiek. Verder is de Sport-stand aangepast met deze S-uitvoering. Dan zijn er nog de uiterlijke frutsels. Nieuwe 22-inch velgen, hier en daar wat S-badges, getinte koplampen en achterlichten, zwarte buitenspiegels en laten we de zwarte ovale uitlaatpijpen niet vergeten.

Kortom, de Bentley Bentayga S is vooral een model dat beter de bocht instuurt in vergelijking met zijn andere broers. De Bentayga Speed met W12 blijft wat dat betreft de absolute daddy. Desalniettemin heeft de Bentayga S een lekker dik voorkomen en is het op dat vlak weer een geslaagde toevoeging.