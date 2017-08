De nieuwe BMW M5 is officieel!

Vers van de pers is hier de nieuwe generatie M5.

Bijna alle informatie over de powersedan lag al op straat, inclusief een set foto’s. Toch valt er nog het een en ander aan nieuws te vertellen. We beginnen met het belangrijkste: de nieuwe M5 komt standaard met M xDrive. Daarmee is de G30 M5 de eerste M5 met vierwielaandrijving. Wellicht geen overbodige luxe als je weet dat de heetste 5 beschikt over 600 pk en 750 Nm uit een 4.4-liter bi-turbo V8.

BMW-liefhebbers hoeven niet in een hoekje te gaan zitten huilen. De M5 komt namelijk met diverse rijmodi die het karakter van de auto compleet kunnen veranderen. Er zijn drie keuzes: 4WD, 4WD Sport en 2WD. De drie benamingen behoeven eigenlijk geen uitleg. 4WD als je boodschappen gaat doen, 4WD Sport als het wat speelser mag en 2WD om de hooligan uit te hangen. Naast deze modi heb je ook nog de bekende Comfort, Sport en Sport Plus-configuraties.

Die 600 pk is geen kattenpis. Het maximum koppel is al vanaf 1.800 t/pm beschikbaar. Opschakelen doe je pas bij 6.700 t/pm. 0-100 km/u neemt slechts 3,4 seconden in beslag. 0-200 is in 11 seconden gedaan en de top is -uiteraard- begrensd op 250 km/u. Vink je het M Drivers Package aan, dan is het feest pas bij 305 km/u voorbij. De M5 komt met een achttraps M Steptronic automaat.

Het uiterlijk was al geen geheim meer. De nieuwe M5 komt standaard met een carbon dak. BMW zegt veel gespeeld te hebben met carbon fibre-reinforced plastic (CFRP). Dit, omdat de komst van M xDrive extra gewicht met zich meebrengt. Dat extra gewicht ga je ten opzichte van zijn voorganger niet voelen. Sterker nog, de nieuwe M5 is minder zwaar in vergelijking met de F10 M5. Toch is de sedan met 1.855 kg absoluut geen lichtgewicht.

BMW levert de M5 standaard op 19-inch wielen. 20-inch wielen zijn een optie. Tevens is het mogelijk om keramische remmen op de supersedan te krijgen. Dit snoept nog eens 23 kg van het gewicht af.

De nieuwe BMW M5 kan vanaf september worden besteld. Prijzen voor de Benelux worden in een later stadium bekendgemaakt. De eerste leveringen vinden in het voorjaar van 2018 plaats. BMW lanceert de nieuwe M5 met de M5 First Edition. Van deze gelimiteerde sedan worden 400 stuks gemaakt. De First Edition kost 19.500 euro meer in vergelijking met een standaard M5. De First Edition kun je herkennen aan de Individual Frozen Dark Red Metallic. Geen geduld? De nieuwe M5 aan de tand voelen doe je vanaf november in Need for Speed Payback. Bewegende beelden van de powersedan check je hier.