Gratis livestreams moeten verkeersdrukte Rdam aanpakken

Je kunt op meer dan 10 plekken de actuele verkeerssituatie checken.

Het loont om vlak voor vertrek de verkeerssituatie te bekijken. Op deze manier kun je voorkomen dat je later in een dikke file komt te staan. Via diverse navigatie-apps op je smartphone is het mogelijk om de route van tevoren te bekijken. De gemeente Rotterdam gaat nog een stapje verder. Het is vanaf nu mogelijk om de verkeerssituatie live te bekijken. Er zijn 19 camera’s geïnstalleerd die voor een ieder te bekijken zijn.

Stel: je werkt op een kantoor in de Maasstad en om 17:00 ben je klaar. Je kunt dan via de camera’s van tevoren bekijken hoe druk het is op een bepaalde weg. Aan de hand van deze informatie plan je de meest logische route. Dat is de gedachte achter het initiatief. Het is mogelijk om camerabeelden te zien van onder andere de kruising Erasmusbrug-Wilhelminaplein, Coolsingel-Koopgoot, Abram van Rijckevorselweg-Maasboulevard en Strevelsweg-Zuiderparkweg.

Het gaat nu nog om een proef. De gemeente gaat kijken of de verkeersdrukte op bepaalde plekken gaat afnemen naar aanleiding van dit project. Mocht het plan succesvol uitpakken, dan is het mogelijk dat ook andere steden volgen. De Rotterdamse verkeerssituatie bekijken (of vanuit je luie stoel auto’s spotten) doe je hier.

Foto: 918 Spyder in Rotterdam via @mauking op Autojunk