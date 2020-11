Zo had de Aston Martin DBX eruit moeten zien - Autoblog.nl

De achterkant van de Aston Martin DBX smeekte om een kosmetische ingreep. Daarom hebben we ons digitale scalpel ter hand genomen.

Als sportwagenmerk is het niet altijd even makkelijk om het hoofd boven water te houden. Dat geldt des te meer voor Britse sportwagenmerken. Wat doe je anno 2020 als je meer inkomsten wilt als sportwagenfabrikant? Juist, dan breng je een SUV op de markt. Dat was dan ook precies de reden dat Aston Martin met de DBX op de proppen kwam.

Heikel karwei

Wat design betreft heeft Aston Martin een naam hoog te houden. Ze hebben ten slotte een paar van de fraaiste ontwerpen uit de geschiedenis op hun naam staan. Door een SUV uit te brengen liepen ze het risico dit imago te grabbel te gooien. Het is namelijk een heikel karwei om een designtaal van sportwagens (en sedans) succesvol over te hevelen naar een SUV. Dat dit wel degelijk mogelijk is bewees Maserati met de Levante, Alfa Romeo met de Stelvio en Jaguar met de F-Pace.

Ducktail

Bij het zien van de eerste foto van de voorkant leek ook Aston Martin aan dit rijtje toegevoegd te kunnen worden (hoewel de meningen uiteenliepen). Het kenmerkende Aston Martin-front was in ieder geval redelijk succesvol overgezet naar de DBX. Ook de algehele proporties waren in orde. Helaas waren de ontwerpers op één punt stevig de mist ingegaan: ze hadden de DBX niet alleen een sportwagen-neus maar ook een sportwagen-achterwerk gegeven. Inclusief ducktail. Dat pakt vrijwel nooit goed uit op een SUV en dit was geen uitzondering.

Lagonda

Om dit euvel te verhelpen hebben we Photoshop er even bijgepakt. Zodoende is de DBX die je hier ziet vakkundig – al zeggen we het zelf – van zijn ducktail ontdaan. Het kan zijn dat de nieuwe achterlichten de Aston Martin-kenners onder ons bekend voorkomen. Die zijn namelijk afkomstig van de onvolprezen Lagonda Taraf. Hier zit een gedachte achter: als je alleen de ducktail verwijderd en de achterlichten intact laat gaat de achterkant net iets te veel op een Macan lijken. Om de DBX te onderscheiden van zijn concurrenten hebben we daarom leentjebuur gespeeld bij de Lagonda.

Front

Het front van de DBX was minder toe aan een make-over maar nu we toch bezig waren hebben we dat ook meteen aangepakt. Wederom hebben we daarvoor onze toevlucht genomen tot de Lagonda. Het grote voordeel is dat deze auto robuuste proporties heeft. Een dergelijk ontwerp leent zich veel beter voor implementatie op een SUV dan het ontwerp van een sportwagen.

Uiteindelijk blijft design een subjectief onderwerp, dus roept u maar: is deze make-over van de Aston Martin DBX geslaagd? Of houden jullie het toch liever bij het origineel?