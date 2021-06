Porsche en dronepiloot maken een zeer toffe video - Autoblog.nl

Een drone met ‘de beste dronepiloot ter wereld’, een Porsche Taycan Cross Turismo en de extremen van het klimaat, gebundeld in één gave video. Dat moet wel een succes zijn!

Porsche weet de wereld goed te verrassen. Er kwam een Cayenne, een SUV: dat zag niemand aankomen. Toen kwam de Panamera, een sedan. Ook dat was niet helemaal ‘normaal’. Wat helemaal niemand zag aankomen is de Panamera Sport Turismo: een stationwagon! Ook het feit dat Porsche al vrij vroeg met de elektrische Taycan kwam was een verrassing. Kortom: alle genoemde auto’s worden op een manier gebundeld in de nieuwe Taycan Cross Turismo, hun vierdeurs coupé stationwagon SUV elektrische, eh, auto.

Capabel

Goed, de Taycan Cross Turismo dus. Het is een Taycan als stationwagon en ietwat opgehoogd. Voor mensen die het Audi Allroad-concept ook al geen porem vonden, er komt binnenkort ook een ‘gewone’ versie. Waarom je dan toch de Cross Turismo moet hebben? Omdat hij volgens Porsche capabel genoeg is op het onverharde. Om dat te bewijzen, geeft Porsche ons een galerij met afbeeldingen en een gave video.

Drive2Extremes

Porsche noemt het Drive2Extremes. De Taycan in kwestie is uitgevoerd in een tweekleurig wrapje, toevallig in dezelfde kleuren als de Brumos-kleurstelling in de racewereld. In dit geval gaat het om kou en warmte. Want bovenstaand zien we de Taycan Cross Turismo in actie in Finland, bij -30 graden. Hij staat gewoon zijn mannetje.

Maar niet alleen in Finland doet de Porsche het prima, ook als het kwik stijgt naar 30 graden in de woestijn in de VAE zet de bestuurder de Porsche prima dwars. De afbeeldingen zijn in ieder geval gaaf.

Johnny FPV

Leuk, die driftende Taycan, maar het gaat niet alleen om de Porsche en diens foto’s. De onderstaande video is namelijk gefilmd door ‘de beste dronepiloot ter wereld’ die de Porsche in beeld brengt. De piloot in kwestie gaat als Johnny FPV door het leven en hij kan een partijtje vliegen met op afstand bestuurbare helikopters. Dat valt wel te zien.

Een geinige actie en het resultaat van de video van Porsche mag er zijn. Goed werk, Porsche en Johnny!