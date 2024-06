Koop de cabrio met de grootste motor van Nederland

Zeker weten dat je de grootste hebt? Dan is deze cabrio occasion echt wat voor jou.

Hoe krijg je het meeste vermogen uit een motorblok? Simpel. Bouw een relatief groot blok, schroef er één, twee, als je echt durft vier turbo’s op, of een supercharger, en zorg ervoor dat het hele zwikkie werkt. Helemaal middels een fluit- of huilbuis weten we dat heden ten dage. Zo hebben de auto’s met de grootste vermogens niet eens perse de grootste motoren, maar meestal gebruiken deze hun vermogen gewoon erg efficiënt.

Viper

Toen Dodge in 1991 met de Viper op de proppen kwam, was het een ander verhaal. De Viper is echt een product van hoe auto’s ooit waren. Dat wil zeggen: als je meer vermogen wilde, moest de motor vergroot worden. Zo had de Viper RT/10 ‘slechts’ 405 pk. We zeggen slechts, want met 8.0 liters was de V10-motor voorin echt asociaal groot.

SRT-10

Voor de vernieuwde Dodge Viper in 2003 werd het echter wel erg bizar. De V10 had namelijk meer pk nodig, aldus het merk. De SRT-10 had namelijk meer dan 500 pk, omdat Dodge de motor had vergroot naar een niet misselijke 8.4 liter. Vanaf 2003 tot zijn einde in 2017 was de Viper daarmee de productieauto met de allergrootste motor. En dat is fijn, want dan weet je zeker dat die van jou echt het grootst is.

Leefbaar

In tegenstelling tot de aardig radicale RT/10, waar zelfs een dak niet tot de opties behoorde, voelde de sterkere SRT-10 wel als een vooruitgang op het gebied van leefbaarheid. De Dodge Viper SRT-10 had een dak, de deuren konden op slot en van binnen was ‘ie ietsje minder spartaans. Ietsje dan. Wel bleef de handbak. De ‘derde serie’ Viper kwam overigens eerst als cabrio in 2003, de coupé kwam pas in 2006. De cabrio had ook een iets andere achterkant dan de coupéversie, zonder het hoekige van de coupé en iets meer rond. En daar houden we van.

Kopen

Wij kunnen sowieso het heftige van de Dodge Viper SRT-10 wel waarderen, ondanks dat het eigenlijk een nogal ongepaste auto is voor op Nederlandse bodem. Maar laat dat je vooral niet tegenhouden als je er eentje wil kopen, want dat kan gewoon. Wij vinden dit zwarte exemplaar bijvoorbeeld op Marktplaats en hij wordt ook nog eens mooi oud. Zo, genoeg veren in het achterste, want deze Viper SRT-10 is niet gratis.

Deze 45.194 km ervaren SRT-10 uit 2005 mag namelijk nog 80.000 euro opleveren. En je weet dat de ‘V’ voor ‘verfijning’ staat in de merknaam Dodge. Een echte bruut, die je moet temmen voordat deze plezier kan opleveren. Dat moet je maar durven.