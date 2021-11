Doe als een piraat en voorkom nachtblindheid in de auto

Is dat even leuk? Je kunt doen alsof je een piraat bent en daarmee meteen nachtblindheid voorkomen. Klinkt vaag? Dat klopt. Maar we gaan het uitleggen!

Meerdere artikelen op dit onvolprezen feuilleton dat Autoblog.nl heet gaan net als dit stukje in zekere mate ook een beetje over de winter. Dat is niet gek, want het is inmiddels bijna half november en dat betekent dat die winter er echt aan zit te komen.

Dus dat betekent niet alleen sneeuw, ijs, gladheid en kou, maar het betekent ook dat je vaak in het donker met je auto de weg op moet. Voor veel mensen is dat geen pretje. Zij beschouwen zichzelf als nachtblind en die term verklaart dat eigenlijk al.

Moeite met overgang van licht naar donker

Laten we eerst een misverstand uit de weg ruimen. Als je wat slechter ziet in het donker, ben je nog niet perse nachtblind. Veel mensen hebben daar last van, dat is gewoon iets menselijks.

Nachtblindheid is een serieuzere aandoening. Dat houdt in dat je in het donker écht geen hand voor ogen ziet en dat komt gelukkig niet bij veel mensen voor. Als je last hebt van nachtblindheid mag je ook geen auto rijden, maar dat is niet meer dan terecht.

De meeste mensen hebben moeite met de overgang van licht naar donker. Andersom gaat meestal wel snel, maar als je bijvoorbeeld op een helder verlichte dag een donkere tunnel inrijdt, duurt het soms -te- lang voordat je weer iets ziet.

En daar komt die piraat om de hoek kijken

Ik merkte het al, je vroeg je af wat die piraat uit de titel hier nou mee te maken heeft. Begrijp ik, ga ik nu vertellen. Piraten hadden een trucje waardoor ze meteen goed in het donker konden kijken, bijvoorbeeld als ze in het ruim van hun schip wilden checken of de geroofde schat nog veilig lag.

Zij droegen een ooglapje, waarmee 1 oog standaard in het donker zat. Als ze dan snel iets moesten bekijken in een donkere ruimte, trokken ze dat lapje omhoog en was dat oog al direct geschikt om in het duister te zien.

Dat kun jij in de auto dus van ze overnemen. Niet dat je nu standaard met een ooglapje op moet rijden, maar wel dat je bijvoorbeeld 1 oog dichtknijpt als je een donkere tunnel nadert. Je zult zien als je dat oog weer opent, van je nachtblindheid heb je direct geen last meer, je ziet meteen wat er zich in die tunnel afspeelt. Is dat niet handig?

Andere tips voor autorijden in het donker

Er zijn natuurlijk nog wat andere tips voor als je last hebt om goed te kunnen kijken in het donker. De eerste en meest voor de hand liggende is dat je je moet laten rijden, bij voorkeur door iemand die géén last heeft van nachtblindheid. Anders schiet je er zo weinig mee op.

Verder zorg je voor schone ruiten in je auto en pas je op met je grote licht. Je kunt jezelf namelijk enorm verblinden als je op de verkeersborden schijnt. En dat je niet in de koplampen van je tegenliggers moet schijnen, spreekt voor zich toch?

Zo zie je maar, allemaal goede tips om veiliger auto te rijden in de donkerte van de winter. Al is geen tip zo leuk om je eindelijk eens als piraat te kunnen gedragen, omdat je je dan juist inzet voor de veiligheid.

En daarom zeggen wij hier in koor: Arrr, Arrgh, Yarr, Gar!!!

Via het AD, yarrr!!