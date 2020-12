ADAC en ANWB: trek winterjas uit als je gaat autorijden - Autoblog.nl

Een opmerkelijke oproep van de ADAC en de ANWB, namelijk dat je tijdens het autorijden niet je winterjas aan moet hebben.

Het is weer bijna winter, wat voor de autoliefhebber meerdere dingen betekent. Je moet waarschijnlijk je auto krabben voor je wegrijdt, laat misschien zelfs je oldtimer thuis vanwege de pekel en zit wellicht met winterjas aan achter het stuur. Deze schrijver is nooit echt fan geweest van rijden met een winterjas aan. Voornamelijk vanwege comfortredenen, maar nu kan daar een extra argument bij. Het blijkt namelijk een kwestie van leven of dood te zijn.

Althans, daar waarschuwen ADAC en ANWB nu voor. Een dergelijk verhaal hebben we eerder gehoord, maar nu hebben ze een andere reden gevonden. Die niet alleen voor koters geldt, maar ook voor ouders en andere volwassenen. Het verhaal is dat je gordel niet juist zit wanneer je een dikke winterjas aanhebt. Tijdens een remactie gaat je gordel verhuizen over je jas, waardoor het onderste gedeelte van de gordel bij je buik zit. Terwijl deze eigenlijk bij je heupen (of dijen, als je een kind bent) hoort te zitten.

Het gevolg is dat je riem kan snijden in je buik, waardoor verwondingen in je darm, lever of milt en interne bloedingen mogelijke gevolgen kunnen zijn. Bij een noodremactie kan je al kleine verwondingen krijgen. Heb je een kop-staartbotsing terwijl je slechts 16 km/u rijdt? Dan kan je diepe verwondingen krijgen. Met de dood tot gevolg. Vooral voor kinderen is het probleem ernstig, zegt de ADAC, al moet je het euvel voor volwassenen niet onderschatten.

Dus, wat kan je doen? Je winterjas niet in de auto aanhebben is natuurlijk het makkelijks, maar de ADAC en de ANWB geven andere tips. Zo helpt het al als je eerst je riem aandoet en daar je jas overheen aantrekt. Kinderen moeten ook eerst de riem ingeklikt hebben voor ze een jas aan mogen trekken, al hebben de Duitsers liever dat een kind gewoon geen jas aanheeft. En een al dan niet voorverwarmd dekentje in de auto leggen, kan volgens de ADAC ook geen kwaad.

