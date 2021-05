Zo voorkom je dat marters je auto slopen - Autoblog.nl

Want je auto slopen doen ze, die marters met hun vlijmscherpe tanden.

Als er 1 diersoort is dat zich onder de petrolheads mag scharen, is het de marter wel. Deze beestje zijn dól op auto’s. Ze zouden je heilige koe het liefst opvreten.

Oh wacht, dat doen ze ook…

Marters zijn berucht onder autobezitters, zeker als ze een beetje landelijk wonen en de auto ’s nachts buiten parkeren. De beesten vinden het namelijk heerlijk om zich onder de motorkap te nestelen en ze vinden het vervolgens nog veel lekkerder om te knagen aan kabels en andere dingen waar ze met hun tanden af zouden moeten blijven. En omdat dit het seizoen is waarin de marters zich in je auto gaan verstoppen, is de kans aanwezig dat jij er ook mee te maken gaat krijgen.

Maar hoe jaag je die beesten nou op een zo diervriendelijke manier weg? Zonder er apparatuur voor te kopen? Daar zijn wel wat tips voor.

Als eerste, marters hebben een hekel aan honden. Dus mocht je zelf een Bello of Fikkie hebben rondwandelen, trek er wat haar uit en verstop dat onder de motorkap. Anders vraag je om wat haar bij een plaatselijk asiel, kan ook. Tip; stop het in een panty, anders waait het zo makkelijk weg en heb je er alsnog helemaal niks aan. Een plastic zak werkt niet, daar komt de geur niet zo makkelijk doorheen. Ja, ik leg alles graag goed en helder uit om te voorkomen dat marters je auto slopen.

Wat ze ook niet leuk vinden, is de geur van menselijke urine. Da’s makkelijk, dat heb je altijd bij je. En nu de avondklok van tafel is en je na een paar drankjes in het park weer naar huis loopt, kun je gewoon je blaas legen over je auto. Als mensen gek kijken, roep je gewoon dat je je auto op deze manier beschermt. Mocht je dat toch wat raar vinden, je kunt ook in een fles of gieter plassen en het dan discreet over je banden gieten. Werkt net zo goed, is alleen misschien iets minder leuk.

Als laatste, ze houden ook niet van het gevoel van kippengaas onder hun pootjes. Dus scoor een paar meter van dat spul en plak het overal in de motorruimte. En dan zul je zien, geen enkele marter die het nog in zijn hoofd haalt om jouw auto te slopen. Graag gedaan!