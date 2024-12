Doe eens gek, koop een bijzondere Fransoos met V8

Een Fransoos met V8, dat zijn er niet zo veel. De occasion in kwestie is dan ook een bijzonder ding.

Of het nou via tips of onze eigen zoektermen is: wij komen vaak bijzondere occasions op het spoor via de bekende (of onbekende) websites. Meestal natuurlijk bijzondere auto’s, want als we elke Honda Civic moeten behandelen zijn we wel even bezig. Dan is eentje met weinig kilometers, of een smetteloze witte Type R, wel leuker.

Fransoos met V8

Daarom hebben we iets écht exotisch voor je, gewoon op de bekende veilingsite Bring a Trailer. Het is iets uit Frankrijk met een V8! Franse voertuigen staan niet echt bekend om hun grote motoren (behalve hele vroege auto’s of bijvoorbeeld een Monica), maar ze zijn er wel. Al is de motor misschien wel het minst bizarre aan deze BaT-veiling.

Het is namelijk een eh… tank. Tsja, ook al beginnen die vaak hun leven met een militair doeleind, later mag je deze gewoon kopen na hun dienst. Uiteraard wel met een onklaar gemaakt kanon. De tank in kwestie is een Franse AMX-13, uitgerust met het 75 mm-kanon (wat slaat op het kaliber) en dus heet ‘ie volledig de AMX-13/75. Dit is één van de bekendste moderne Franse tanks vanwege zijn unieke ontwerp voor zowel de tank zelf als het kanon. Die had namelijk een automatisch herlaadmechanisme, waarmee je de patronen per zes stuks kon laden en in een salvo snel achter elkaar kon afvuren.

V8

Dat zegt je waarschijnlijk niet zo veel, dus laten we het even houden bij wat we als autofanaten wel snappen. De AMX-13/75 heeft namelijk een benzine-aangedreven V8 gebouwd door SOFAM. Deze levert zo’n 250 pk. Aangezien het doel was om de AMX-13 makkelijk met een vliegtuig te kunnen vervoeren, woog het ding voor een tank niet zo veel (maar we hebben het alsnog over 13 ton, vandaar de naam). Daardoor was 60 km/u mogelijk, op elk terrein. Dankzij een benzinetank van 480 liter(!) kwam je naar verwachting zo’n 350 kilometer ver met de AMX-13, een verbruik van 1 op 0,7. Of 1 op 1,4 als je rekent in liter per kilometer in plaats van andersom. De AMX is een kleine tank, maar verkijk je daar niet op: hij is nog steeds 6,4 meter lang en 2,44 meter breed.

De AMX-13/75 mag dan op rupsbanden staan, die zijn wel voorzien van rubberen eindstukken om het asfalt niet compleet te molesteren. We kunnen overigens nergens vinden of je er de weg mee op mag, want in de VS kun je met allerlei uitzonderingen de gekste dingen de weg op krijgen. De AMX-13/75 uit de jaren ’60 is naar de Dominicaanse Republiek geëxporteerd om daar in het leger te dienen. In 2007 kwam deze naar het Verenigd Koninkrijk en werd hij opgeslagen. Tot en met 2023, het jaar waarin de huidige eigenaar de AMX-13/75 kocht om naar de VS te halen, waar deze nu te koop staat.

Kopen

Met een tank rijden is niet makkelijk en of het mag is eveneens discutabel. Maar wie kan er nou zeggen dat hij een Fransoos met V8 en handgeschakelde vijfbak heeft? Jij misschien, als je voor negen uur vanavond een bieding plaatst op Bring a Trailer. Er is al 36.000 dollar geboden.