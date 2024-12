Koop onze huurauto’s als ze je goed bevallen, aldus Hertz

Hertz is de wanhoop nabij om hun overgebleven huurauto’s aan te bieden.

De Hertz-saga blijft maar doorgaan. Het verhuurbedrijf noteerde dieprode cijfers dit jaar vanwege een mega-aanbesteding in elektrische auto’s. Met name Tesla’s. Een manier om dat verloren geld weer gedeeltelijk terug te krijgen is om de vloot te verkopen. Nee, niet ‘nadat ze veel zijn gehuurd’, gewoon per direct. Tesla’s voor een prikkie, maar ook luxeauto’s als Maserati Grecales: het kan allemaal.

Aanbieding

Kennelijk zijn lage prijzen niet verleidelijk genoeg voor Hertz om van hun vloot af te komen. Een berichtje dat nu het internet rond gaat voelt toch een beetje wanhopig van het verhuurbedrijf. Als jij een auto hebt gehuurd bij Hertz, kan het zijn dat je een mail in je inbox krijgt. In de VS dan, want meerdere mensen op Reddit melden zich al dat ze de mail hebben gekregen.

Hertz weet namelijk welke auto jij hebt gehuurd en stuurt je vervolgens een gelijkwaardige auto te koop via hun aftersales. De Redditer in kwestie huurde bijvoorbeeld een Tesla Model 3, en krijgt naderhand een berichtje in de trend van: beviel dit? Koop hem dan! Met een linkje naar een gebruikte ex-Hertz Model 3. Een andere gebruiker zegt dat hem hetzelfde overkwam met een Polestar 2.

Vooral de tagline ‘beviel de huur je? Zie het dan als je proefrit!’ is grappig. Hertz personaliseert deze advertenties dus echt op basis van je huurgedrag. Terwijl we nog niemand hebben gevonden die een Nissan Sentra aangeboden krijgt, dus het lijkt wederom een poging om hun Tesla-vloot te dumpen. De Redditor in kwestie mocht de Model 3 uit 2023 oppikken voor 18.000 dollar.