Nio brengt met deze luxe ET9 concurrentie voor de EQS en i7

Mercedes en BMW kunnen hun borst nat maken, of niet?

Anders dan bij andere grote autoconcerns hoef je geen driejarige opleiding te hebben gevolgd om de namenstructuur van Nio te begrijpen. De EL’s staan hoog op de pootjes en de ET’s staan wat dichterbij de grond. Hoe hoger het getal, hoe groter de auto. Ken je de getallen, dan begrijp je dat de nieuwe ET9 bovenaan het sedansegment van Nio komt te staan. Met dit slagschip hoopt Nio vermogende autobezitters weg te lokken bij BMW en Mercedes.

Daar heeft het Chinese merk veel werk voor verzet. Er is volgens Nio 6,9 miljard euro geïnvesteerd en bijna 1.100 patentaanvragen gedaan om de ET9 te ontwikkelen. Uiteraard zullen wat euro’s en patenten ook in andere modellen worden gebruikt, maar de ET9 krijgt dus de primeurs.

Nieuwe Nio-techniek in de ET9

Nio heeft gewerkt aan een eigen steer-by-wire-systeem, achterwielbesturing en een actieve ophanging. Bij de hydraulische ophanging beweegt de schokdemper mee. Putdeksels zullen ongetwijfeld onmerkbaar worden. Verder is er nog meer onderhuidse techniek die erg indrukwekkend is.

Waar we gewend zijn aan 400 of 800 volt architectuur krijgt de Nio ET9 een basis met 925 volt op- en ontladen. Daardoor zou het mogelijk zijn om met 600 kW op te laden. Beetje jammer dat er hier nog geen opladers zijn die dat vermogen aankunnen, maar wie weet is dat wel het geval wanneer de ET9 hier is. Daarover later meer.

De sterke architectuur zorgt ook voor veel power. Het slagschip krijgt twee elektromotoren (zoals bij zovelen EV’s eentje per as) die samen zorgen voor ruim 700 pk. Daar kunnen de EQS en i7 niet aan tippen. Binnen 650 kilometer (let wel, dit is gemeten via de Chinese meetmethode. We wachten nog op de WLTP-cijfers) kun je de 100-kWh accu leegtrekken. Dat gaat nog sneller wanneer je het sprintje van 0 naar 100 km/u probeert te halen in 4,3 seconden.

De ET9 is luxe

Om een echte rivaal te zijn van de S-klasse en 7-serie moet de Nio natuurlijk ook aan hoge luxe-eisen voldoen. Om te beginnen is de Nio met een lengte van 5,33 meter langer dan de EQS, maar niet dan de BMW. Wel zijn er vier luxe stoelen met ieder massagefuncties.

Daarnaast is er tussen de twee achterste stoelen een koelkastje, kluis, tafeltje en twee 14,5-inch schermen. Is dat te klein? Zet dan een VR-bril op een speel met de PanoCinema. Het geluid voor bij de film komt uit 35 speakers. Dat moet genoeg zijn.

De ET9 komt naar hier, ooit

Ergens in 2025 worden de eerste 999 Nio ET9’s de Chinese wegen op gestuurd. Een jaar later mogen ook wij Europeanen de luxe ET9 kopen. Wat je dan gaat betalen, is natuurlijk nog niet bekend. In China kost de luxe sedan omgerekend ongeveer € 86.000. Dan moet je er wel nog een accu bij lenen. Koop je auto compleet met batterij, dan betaal je er minimaal € 100.000.

Het is natuurlijk de vraag of Nio zulke prijzen kan hanteren in Nederland. De i7 kost hier minimaal € 122.466 en de EQS gaat voor tenminste € 98.200. We zijn benieuwd waar de ET9 wordt geplaatst. Zouden kopers een EV van een bekend merk laten staan zodat ze kunnen batterij wisselen met een wat braver ontworpen auto?