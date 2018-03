Doe weer mee met de Autoblog F1 team-manager!

Knowledge is power.

Yes, dit seizoen spelen we wederom het Formule1-managerspel. Het spel loopt dit jaar via f1tm.nl. Je kan je daar aanmelden via telefoon of desktop, vervolgens speel je mee in de Autoblog subleague. Deelnamekosten zijn slechts 5 Euro (iDeal) en zodra je aangemeld bent, heb je ook de mogelijkheid om bv een eigen subleague aan te maken met wat vrienden.

Hoe werkt het spel?

Om te beginnen storten we honderd miljoen Euro op je rekening. Met dit bedrag kan je aan de virtuele F1-honcho. Voor elke race stel je een team samen, bestaande uit twee coureurs, een chassis en een motor. We kunnen vast verklappen: het budget is niet toereikend om Max en Lewis als coureurs te kiezen in combinatie met de motor van Ferrari als wildcard. Je zal zeker in het begin een beetje moeten roeien met de riemen die je hebt.

Je scoort punten op basis van de prestaties van je coureurs, chassis en motor. Dat is echter niet het enige voordeel van een goedlopend team. De marktwaarde van succesvolle onderdelen stijgt namelijk ook. De kunst is dus om laag in te stappen en op het goede moment wisselen, totdat je een topteam in handen hebt.

Extra punten voor juiste voorspellingen

Het is belangrijk om een goed team samen te stellen. Maar, mocht je de boot missen doordat jouw coureur onverhoopt uitvalt met een kapotte motor, is er nog een extra mogelijkheid je score wat op te vijzelen. Vóór elke race word je namelijk gevraagd wie de pole pakt, wie de race gaat winnen én wie de snelste ronde rijdt. Voor elke juiste naam die je noemt, verdien je tien punten.

Behalve eeuwige roem (en eeuwige vermelding op Autoblog als winnaar van F1 seizoen 2018), liggen er voor de overachievers een paar leuke dikke prijzen in het verschiet. Helaas geen geld-prijzen, want dat is in Nederland veelal verboden op basis van sportuitslagen. Daarom geven we onder andere premium accounts weg (kroontje!), modelauto’s, autoblog mokken en andere wannahaves. Dus doe mee!

PS 1: Mocht je al aangemeld zijn bij f1tm, dan zorg je via deze link dat je ook in de Autoblog subleague speelt.

PS 2: wil je herkenbaar zijn in de Autoblog subleague, vergeet dan niet om je Autoblog-username te verwerken in je naam/team.