Echt: wegennet België slechter dan Swaziland en Rwanda

Ah, de gruwelen van keiharde cijfers.

Menig Nederlands reiziger kent het gezeur dat ontstaat, wanneer de zuidelijke grens wordt overgestoken, maar al te goed herkennen. Ondergetekende, momenteel woonachtig op ‘de eilanden’, heeft er geregeld mee te maken. Wie gezellig richting Antwerpen rolt, wordt op een zeker moment op agressieve wijze uit zijn trance getrokken door het luidruchtige Belgische asfalt.

Klagen op basis van empirie brengt echter de nodige onrust met zich mee, zeker wanneer je er een volledig land mee beledigt. Hierom startte het World Economic Forum (WEF) een tijdje terug een onderzoek (PDF) om uit te vinden of de Belgische wegen nu daadwerkelijk zo slecht zijn als iedereen beweert. Goed, het onderzoek omvatte in totaal 137 landen en was dus niet specifiek gericht op Belgische onkunde, maar toch. Op deze manier weten we in ieder geval waar onze Zuiderburen en, niet onbelangrijk, wijzelf staan.

Wat blijkt nu? De voortdurende negatieve constateringen van automobilisten die hun auto het Belgische asfalt hebben laten proeven, zitten zo fout nog niet. Volgens WEF scoort België, op een schaal van 0 tot 7, slechts een 4,5. Nu klinkt dit niet als het einde van de wereld, maar in vergelijking met andere landen is het slechts voldoende voor een 46ste positie. Hiermee staat België op gelijke hoogte als Griekenland, Italië en IJsland.

De Nederlanders kunnen de lijst zonder angst bekijken. Uit het onderzoek van WEF blijkt dat wij een 6,1 scoren, waarmee we op een 5e positie belanden. De lijst wordt, in volgorde, aangevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore, Zwitserland en Hong Kong.

Een lichtpuntje voor België is dat ze het lang niet zo slecht hebben als in het Oostblok. Landen als Hongarije, Polen en Tsjechië vinden we allemaal pas onder de 60, terwijl Rusland en Roemenië respectievelijk een 114e en 120ste positie bezetten. Wellicht dat dat de vele dashcam-ongevallen verklaart? Opvallend is dat het in Scandinavië ook niet bijzonder denderend gaat. Zowel Zweden als Finland horen bij de beste 25, maar Noorwegen moet het doen met een 58ste positie. De hekkensluiters zijn Haïti, Congo en Mauritanië.