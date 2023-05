Er is nóg een nieuw F1-team dat mee wil doen

Er is weer een nieuw team wat de koningsklasse wil betreden. Ze verklappen alvast dat ze diversiteit hoog in het vaandel hebben.

Een compleet nieuw Formule 1-team is eigenlijk bij voorbaat gedoemd te mislukken. Zelfs grote autofabrikanten hebben gefaald op dit gebied. Toch staan er weer een aantal nieuwe partijen paraat om de Formule 1 te betreden. Na Andretti-Cadillac en Formula Equal (dat was geen 1 april-grap) heeft nu nóg een nieuwkomer zich gemeld.

Het team draagt de hippe naam LKY SUNZ (lucky suns) en blaast hoog van de toren door zichzelf een ‘aspiring F1 disruptor’ te noemen. Oftewel: ze willen een frisse wind laten waaien door de Formule 1. Dit betekent dat ze vooral heel veel nadruk leggen op diversiteit. Je zou bijna denken dat Lewis Hamilton de oprichter is, maar dat is niet het geval.

Wie is dan wel de oprichter? Dat is Benjamin Durand, die het team al in 2019 oprichtte. Toen heette het echter nog Panthera Team Asia. Het team heeft de eerste naamswijziging dus al achter de rug.

LKY SUNZ wil dus “ondervertegenwoordigde groepen” kansen geven in de Formule 1. Waar Formule Equal vooral vrouwen een kans wil geven, focust LKY SUNZ zich op niet-Europeanen. Het team gaat er daarom prat op dat ze zich niet in Europa vestigen (zoals bijna alle andere F1-teams), maar in Zuidoost-Azië.

Het team wordt ook deels gefinancierd door Aziatische investeerders. Daarnaast is het Amerikaanse Legends Advocates Sports Group een grote geldschieter. Blijkbaar is er nu genoeg geld bij elkaar gesprokkeld om een aanmelding te kunnen doen bij de FIA. Aanmelden voor het seizoen 2025/2026 kan nog tot en met deze maand.

LKY SUNZ kan wel een dosis geluk gebruiken, want vanuit het niets een Formule 1-team opbouwen is een heidense taak. Als je dan ook nog mensen moet gaan selecteren op basis van hun afkomst (want diversiteit), maak je het jezelf niet makkelijker.