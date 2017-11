Uitslag: Autoblog F1 Teammanager 2017

Spannender dan het echte spelletje?

Het is weer voorbij, dit mooie Formule 1 seizoen. Ondanks dat de Mercedessen wederom zegevierden, was het best een aardig seizoen. De Ferrari’s kwamen geregeld erg dicht in de buurt van Hamilton en Bottas. Red Bull kende een vreemd seizoen: in het begin had Verstappen erg veel pech, terwijl Ricciardo juist veel geluk had. Aan het einde van het seizoen was het precies andersom. De laatste race was voor de neutrale toeschouwer overigens erg droge kost. Er gebeurde bijna niets in Abu Dhabi.

Maar voor de deelnemers van het F1 Team managersspel was het wel erg spannend. Mocht je het niet hebben meegekregen, je kon je inschrijven via f1team.autoblog.nl. Je kreeg een budget (100 miljoen euro!) om een team samen te stellen. Daarmee moest je een chassis, motor en twee coureurs bekostigen. Je kon extra punten halen door te voorspellen wie pole zou pakken, de snelste ronde zou rijden en natuurlijk de winnaar van de race.

Maar wie heeft de meeste punten gescoord? Is het ons Formule 1-orakel @Jaapiyo of zijn er AB-lezers die er veel meer verstand van hebben? Het laatste, uiteraard, ons Jaap haalde zelfs (net) de top 10 niet. De nummer 1 positie gaat naar Pieter van Cliniclown Racing. Gefeliciteerd! Met de overwinning heeft Maarten aangetoond meer van F1 te weten dan alle deelnemers. Dankzij deze prestatie wint hij een gedetailleerd schaalmodel van de Red Bull Racing RB13 van Max Verstappen #33. Op de tweede plaats zien we Sebastiaan met zijn Harmony Hellraisers. Sebastiaan gaat naar huis met een boek van ‘The World’s Greatest Formula 1 Designer’. Op de laatste podiumplek staat Simon (Dutchy Racing), hij wint een fotoboek over de Ferrari F1 geschiedenis. Tevens krijgen deze personen ook allemaal een (extra) premium abo voor 1 jaar. (de betreffende winnaars hebben inmiddels een bericht in hun mailbox)

De top 10 ziet er als volgt uit:

Teamnaam Manager Punten Cliniclown Racing Pieter 3809 Harmony Hellraisers Sebastiaan 3747 Dutchy Racing Simon 3674 Maarten Racing 7993 Maarten 3644 Swiss cheese Gregorius 3629 Mike Racing Mike 3430 LobbezooRacing Glenn Lobbezoo 3423 Untersteuer F1 Wouter 3343 Andrea Mode Formula Willeme 3301 Toyota Angelo Milan 3263

Alle deelnemers heel erg bedankt en graag tot volgend jaar!