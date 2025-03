Benzineprijs op laagste niveau sinds maanden

Eindelijk weer eens goed nieuws voor de automobilist: de benzineprijs is aan het zakken!

De wereld staat in brand en vooral Amerikaanse aandelen zijn de afgelopen week sterk in waarde gedaald. Maar kan jou het schelen, al die importheffingen van ome Donald zorgt ervoor dat de dollar zwakker is geworden ten opzichte van de euro. En daardoor kan jij goedkoper peut inslaan.

Het zakken van de benzineprijs

De pompprijzen zijn de laatste dagen naar het laagste niveau in bijna vier maanden gedoken. Dat komt deels door die slappere dollar, maar ook deels door een hoger olieaanbod.

De gemiddelde adviesprijs voor benzine is nu volgens United Consumers 2,134 euro per liter. Deze adviesprijs hebben we niet meer gezien sinds 14 november 2024. Ook diesel is wat vriendelijker geprijsd: 1,894 euro per liter. Nog steeds pittig, daar niet van. Maar een daling is een daling.

Euro98 nog wel meer dan 2 euro

Voor iedereen die E5 (Euro98) tankt is de pijn ook wat zachter, maar onder de 2 euro ga je niet komen. Toch scheelt het enkele euro’s per tankbeurt in vergelijking met een paar weken geleden. Elke besparing is mooi meegenomen. Zeker nu het lenteweer begint en een lekker stukje autorijden minder financieel pijn doet.

Om nog wat dieper op die prijsverlaging aan de pomp in te gaan. Naast de zwakke dollar spelen er nog wat andere dingen mee. Olieproducerende landen (ja, die van OPEC+) hebben de kraan weer een beetje verder opengedraaid. Meer aanbod betekent lagere prijzen, en dat zien we nu terug. Daarnaast zorgt het economische geklungel van de Amerikaanse regering voor onzekerheid in de markt, wat ook de olieprijs drukt.

Voordat je je hele achterbak vol jerrycans gooit: brandstof is nog steeds prijzig. In september vorig jaar lag de benzineprijs bijvoorbeeld nog rond de 2,07 euro per liter. Dus ja, we zijn nu iets goedkoper uit, maar een koopje is het allerminst.

Toch, als je binnenkort moet tanken, loont het zeker om even rond te kijken voor de goedkoopste pomp. Elke cent die je bespaart, kun je weer in iets leuks steken. Nieuwe velgen, iemand?