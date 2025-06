Deze Mercedes is speciaal voor huisjesmelkers

Als je dit interieur al fout vindt: wacht maar tot je de buitenkant ziet.

De meeste mensen spelen Monopoly met kleine groene huisjes, maar er zijn ook mensen die Monopoly spelen met echte huizen. Denk bijvoorbeeld aan onze Bernhard. Speciaal voor deze doelgroep heeft Mansory nu een auto gemaakt. Tenminste, daar lijkt het op.

De nieuwste creatie van Mansory is namelijk versierd met afbeeldingen van Mr. Monopoly, Dagobert Duck en Richie Rich. Op deze manier is heel subtiel het thema geld verwerkt in het design. Voor het geval het nog niet duidelijk was, zijn er ook nog symbolen van diverse valuta afgebeeld.

Mansory begeeft zich hiermee op het terrein van de ‘Art Cars’. De versieringen zijn het werk van popart-kunstenaar Alec Monopoly. Voor degenen die niet zo bekend zijn met de verschillende kunststromingen: popart houdt eigenlijk in dat je plaatjes uit stipboeken kopieert en dat kunst noemt. Zo makkelijk kan het zijn.

Dan nog even over de auto zelf: Mansory is flink aan het zagen geweest in een G63 AMG. Net als de ‘pausmobiel’ die we vorige maand zagen is deze G-Klasse van zijn dak ontdaan. Ideaal om een rondje door Amsterdam te doen, op zoek naar nieuw vastgoed. Daarnaast heeft Mansory de wielbasis ingekort. Toch is het nog steeds een vierdeurs: de achterste portieren zijn korte suicide doors.

Technisch is de auto ook niet standaard. De welbekende 4,0 liter biturbo V8 levert in dit geval 820 pk en 1.150 Nm aan koppel. Op deze manier kun je snel wegsprinten als je wordt bekogeld met eieren en rotte vis. Want zeg nou zelf: je komt niet zo sympathiek over met Dagobert Duck en dollartekens op je auto.