Elon Musk dreigt met vertrek als Tesla CEO

‘Als ik niet 1 biljoen dollar krijg, dan zoek je maar lekker een andere CEO.’ Dat is vrij vertaald wat Elon Musk zegt.
Als de ene controverse rondom Elon Musk is bedaard, dient de volgende zich alweer aan. De absurd hoge bonus die Musk krijgt van Tesla is nu het onderwerp van discussie. Dit speelt al een tijdje, maar is nu weer helemaal actueel.
Het invloedrijke adviesbureau ISS – niet te verwarren met het ruimtestation – heeft aandeelhouders vorige week opgeroepen om tegen de bonus te stemmen. Als Tesla bepaalde doelstellingen haalt zou Elon Musk een aandelenpakket krijgen dat 1 biljoen (!) dollar waard is.
Daarvoor moeten er wel ambitieuze doelstellingen gehaald worden, maar met matige groei zou Musk alsnog aandelen ter waarde van 20 tot 40 miljard krijgen. Dat vindt ISS veel te gek, al snappen ze wel dat Tesla Elon Musk aan boord wil houden.
Dit alles zorgt voor de nodige discussie op X, en Elon Musk kon het niet laten om ook een duit in het zakje te doen. Iemand tweette namelijk dat er genoeg competente CEO’s zijn die Tesla net zo hard kunnen laten groeien, met veel minder politiek drama en kosten voor de investeerders.
Daarop reageerde Musk: “Tesla is meer waard dan alle autofabrikanten bij elkaar. Welke van die CEO’s zou je willen dat Tesla runt? Ik zal het niet zijn.” Daarmee dreigt hij dus impliciet op te stappen als hij niet het bonuspakket krijgt.
Het gaat overigens niet alleen om geld, maar ook om invloed. Met het aandelenpakket zou Musk 13,5% van de stemmen krijgen. Daarom wil hij heel graag deze bonus krijgen. En die biljoen dollar is natuurlijk ook leuk.
Foto credit: Gage Skidmore
Reacties
theghost zegt
Nou, lekker laten oprotten dan
mashell zegt
Waarom is Tesla nou eigenlijk zoveel waard op de beurs? Ze hebben de zonnepanelen en de robots maar dat stelt niks voor, ze hebben vier verouderde modellen, één vers model dat nog niet af is en wat kwaliteitsproblemen kent. Ze hebben autonome techniek waarvan het maar niet lukt deze marktrijp te krijgen en ze hebben een briljant supercharger netwerk. Ze hoeven geen oude techniek te gaan afschrijven. Maar waar het denk ik vooral inzit is dat één van de paradepaardjes van de Amerikaanse industrie zijn.
Flutterbear zegt
Geen enkel bedrijf kan tippen aan de efficiency van de productielijnen van Tesla. Ze doen ook bizar veel in-house waar andere autobedrijven primair de (ICE) motor ontwikkelen en voor de rest leveranciers aantrekken. Dit komt terug in de marges want andere merken hebben maar moeite echt geld te verdienen aan EVs.
Doordat ze zoveel zelf in handen hebben ontstaat daar vanzelf separate businessmodellen zoals superchargers, megapacks en potentieel Optimus.
Johanneke zegt
Toch had ik ondertussen meer verwacht. Een nieuwe S en X, de Roadster. Het is straks 2026, die laatste is aangekondigd in 2017 volgensmij. En de 3 en Y, die moeten toch over een jaar of 4 echt nieuw zijn, 800v, dat soort zaken.