Elon Musk dreigt met vertrek als Tesla CEO

‘Als ik niet 1 biljoen dollar krijg, dan zoek je maar lekker een andere CEO.’ Dat is vrij vertaald wat Elon Musk zegt.

Als de ene controverse rondom Elon Musk is bedaard, dient de volgende zich alweer aan. De absurd hoge bonus die Musk krijgt van Tesla is nu het onderwerp van discussie. Dit speelt al een tijdje, maar is nu weer helemaal actueel.

Het invloedrijke adviesbureau ISS – niet te verwarren met het ruimtestation – heeft aandeelhouders vorige week opgeroepen om tegen de bonus te stemmen. Als Tesla bepaalde doelstellingen haalt zou Elon Musk een aandelenpakket krijgen dat 1 biljoen (!) dollar waard is.

Daarvoor moeten er wel ambitieuze doelstellingen gehaald worden, maar met matige groei zou Musk alsnog aandelen ter waarde van 20 tot 40 miljard krijgen. Dat vindt ISS veel te gek, al snappen ze wel dat Tesla Elon Musk aan boord wil houden.

Dit alles zorgt voor de nodige discussie op X, en Elon Musk kon het niet laten om ook een duit in het zakje te doen. Iemand tweette namelijk dat er genoeg competente CEO’s zijn die Tesla net zo hard kunnen laten groeien, met veel minder politiek drama en kosten voor de investeerders.

Daarop reageerde Musk: “Tesla is meer waard dan alle autofabrikanten bij elkaar. Welke van die CEO’s zou je willen dat Tesla runt? Ik zal het niet zijn.” Daarmee dreigt hij dus impliciet op te stappen als hij niet het bonuspakket krijgt.

Het gaat overigens niet alleen om geld, maar ook om invloed. Met het aandelenpakket zou Musk 13,5% van de stemmen krijgen. Daarom wil hij heel graag deze bonus krijgen. En die biljoen dollar is natuurlijk ook leuk.

