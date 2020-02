Donkere wolken pakken zich samen boven Ferrari

Het was mooi weer voor de tijd van het jaar in Barcelona de afgelopen twee weken. Toch hangt er een dreiging van zwaar weer in de lucht voor Ferrari.

De wintertests zijn weer achter de rug en over twee weken staat de eerste Grand Prix van het jaar op het programma. Of die doorgang vindt, dat valt nog even te bezien met alle Corona-perikelen. We zagen deze week immers nog dat grote evenementen op het laatste moment gecancelled kunnen worden. Doch iedereen hoopt natuurlijk dat we eindelijk weer loskunnen met de F1. Of nou ja, iedereen…Bij Ferrari zouden ze het stiekem misschien niet zo erg vinden om nog wat respijt te krijgen. Team rood lijkt vooralsnog namelijk het stripfiguurtje te zijn met het regenwolkje boven het hoofd. Als enige team zette de rode brigade geen snellere tijd op de klok dan tijdens de wintertests van vorig jaar.

Het beste nieuws dat de Italianen afgelopen week kregen kwam dan ook niet vanaf het circuit, maar vanuit de burelen van de FIA. De regelgever kwam namelijk met het bericht naar buiten dat er een schikking getroffen is met de roden over hun plotsklaps zo loeisterke krachtbron. Als een speer kwam Ferrari afgelopen seizoen uit de zomer en won het drie grote prijzen op rij (België, Italië en Singapore). Normaal gesproken was Rusland ook nog aan dat rijtje toegevoegd, ware het niet dat de Scuderia zich daar weer eens episch in de eigen tengels sneed. Verantwoordelijk voor deze opvallende purple patch was een verdacht forse bak extra peerden onder de kap. Briesende teambazen van concurrende teams vermoeden al snel dat het Italiaanse raspaard wat illegale doping had gekregen.

Enfin, zoals inmiddels bekend greep de FIA soort van in. Ze namen een motor mee uit Maranello en gingen die maar eens goed onderzoeken. Ondertussen was Ferrari zelf aan het eind van het jaar alweer een stuk trager geworden dan net na de zomer. Max Verstappen wist dan ook wel wat er aan de hand was. Al had hij er later spijt van dat hij dat zo hard uitsprak. Afgelopen week kwam dan eindelijk het verdict uit de bus rollen. Of nou ja, eigenlijk klopt dat niet, het eindrapport was namelijk vrij onbevredigend. Het werd duidelijk dat de FIA en Ferrari de kwestie liever ‘laten rusten’.

Case closed dan? Niet per se. De BBC bericht namelijk dat vooraanstaande leden van andere teams not best pleased zijn over deze gang van zaken. Nu is er immers nog steeds geen échte duidelijkheid of de Ferrari nu illegaal was of niet vorig jaar. Dat betekent ook dat de deur openstaat voor iedereen om nog eens de grenzen van de regels op te zoeken op dit vlak. Kennelijk is deze ergernis bij sommigen zo groot dat ze er nog eens een protestje tegenaan willen gooien bij de FIA. Dat zijn problemen die Ferrari er niet bij wil hebben. Maar ja, zoals 50 Cent al eloquent bezong:

But lil’ homie in my hood, when it rains it pours.

Waarvan akte.