Ferrari sjoemelde, FIA vindt het prima

De Formule 1 bestaat uit vele lagen. Natuurlijk, er is de sport met de coureurs zelf. Dan is er nog de psychologische oorlogvoering (Hamilton, Prost). Of wat te denken van de vuile spelletjes (Flavio Briatore). Dat is erg leuk, maar het mooiste is nog het technische aspect. De technici moeten de auto’s sneller maken, natuurlijk. Aangezien iedereen te maken heeft met dezelfde regelgeving, eindig je min of meer met dezelfde auto’s.

Het hangt dus af van het budget en de vindingrijkheid van de technische dienst of een auto sneller gemaakt kan worden. Het liefst vind je een hiaat die een ander niet vindt. Het leek erop dat Ferrari dat vorig jaar had gevonden. Het team uit Maranello kwam na de zomerstop uitermate sterk terug. Dermate sterk zelfs, dat Red Bull en Mercedes nauwelijks een kans hadden.

Dus de Ferrari’s waren zo snel dat de Italianen zes opeenvolgende races pole position pakten en zeven podiums, waarvan drie keer de winst. Met name op het rechte stuk (en dus de ‘snelle’ circuits) waren ze onverklaarbaar snel. Tijdens de GP van Amerika werd er naar gekeken door de FIA. Ineens waren de Ferrari’s qua snelheid nergens te bekennen. Opmerkelijk.

Gisteren, tijdens alle drukte van de testsessies op Barcelona, liet de FIA tussen neus en lippen door weten dat de zaak is afgedaan. Dit was hun officiële verklaring:

The FIA announces that, after thorough technical investigations, it has concluded its analysis of the operation of the Scuderia Ferrari Formula 1 power unit and reached a settlement with the team. The specifics of the agreement will remain between the parties.

The FIA and Scuderia Ferrari have agreed to a number of technical commitments that will improve the monitoring of all Formula 1 power units for forthcoming championship seasons as well as assist the FIA in other regulatory duties in Formula 1 and in its research activities on carbon emissions and sustainable fuels.

