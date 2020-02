Lamborghini in Heemskerk blijkt slecht in slootje springen

Ondanks een ongetwijfeld rappe aanloop, haalde deze Lambo het niet tot de overkant. En ja, dan haal je dus een nat Italiaans maatpak.

Jaaaaa het is weer zo ver hoor. Uitgerekend in het slaperige Heemskerk is het helemaal fout gegaan met een potente supercar. Het voorval vond plaats naast de Communicatieweg, waar de communicatie tussen banden, power en grip kennelijk een beetje misging op deze druilerige winterdag. Misschien had de Lambo bestuurder zin in een potje (scheef) schaatsen. Maar ja, ijs ligt er anno 2020 natuurlijk niet meer in ’s lands waterlichamen na al die global warming.

Gelukkig hebben een paar mensen de verzopen stier gespot en de hulpdiensten gebeld. Toen deze echter arriveerden, bleek er niemand bij de auto aanwezig te zijn. Op zich raar bij zo’n peperdure bolide te water zou je zeggen. Het houdt echter ook meteen wat goed nieuws in: kennelijk waren de inzittenden in staat op eigen kracht de Aventador Roadster te verlaten.

Nu we het toch hebben over de auto in kwestie: dit is soort van een bekende voor ons. Hij werd namelijk eerder al eens gespot en op autojunk gezet. Het gaat om een huurauto. De plaatjes van destijds check je HIER. Toen stond de Aventador nog op gewone Duitse platen, inmiddels zitten er zo te zien exportplaten op. Dit is te zien aan het bekende rode vakje naast de cijfer-lettercombinatie dat we tegenwoordig zo goed kennen in Nederland. Door ons belastingstelsel koopt immers iedereen tegenwoordig zijn/haar auto in Duitsland.

Inmiddels is de bestuurder van de auto overigens ook weer boven water. Hij heeft zich gemeld bij de autoriteiten. Of hij een goede verklaring had voor zijn eerdere afwezigheid is onbekend. Die zal wel even geschrokken zijn en misschien een droge broek hebben aangetrokken. De Lambo wordt door een berger uit de sloot gehaald.

Image-Credit: Lorenzo Derksen, Inter Visual Studio