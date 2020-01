“Max Verstappen moet zijn grote waffel houden”

Shuuuuuush!





Tsja ze moeten hebben om over te discussiëren bij de waterkoeler hè. Toen kersvers megaverdiener Max Verstappen de F1 in werd geslingerd door Helmut Marko op 17-jarige leeftijd, was het nog ‘makkelijk’ om kritiek te hebben. Tuurlijk, om te zien dat MV33 talent had hoefde je geen Helmut Marko te heten. Maar, de piepjonge landgenoot was inderdaad ook weleens betrokken bij een incidentje hier en daar, maakte af en toe unforced errors en werd op het moment suprême soms verschalkt door de meer ervaren Ricciardo. Maar al die dingen zijn inmiddels verslagen en verbeterd, dus wat hebben we nu nog te mauwen? Moelijk, moeilijk, moeilijk.

Toch heeft Flavio Briatore de oplossing gevonden. Hij gooit het namelijk op het feit dat Max nog moet leren om af en toe zijn grote mond te houden. De voormalig teambaas van Benetton die zich ooit ontfermde over Jos Verstappen (hoewel…) is vol lof over Max, maar met name de uitspraken over het valsspelende Ferrari schoten bij Flava Flav in het verkeerde keelgat:

Verstappen moet alleen zijn mond eens leren houden. De beschuldiging aan het adres van Ferrari had hij om twee redenen achterwege kunnen laten. Ten eerste is het niet aan hem om er uitspraken over te doen. Ten tweede klopte zijn verhaal helemaal niet.

Nou kunnen we hier natuurlijk een aantal dingen op aanmerken. Ten eerste deed Flavio zijn verhaal bij het Italiaanse Autosprint. Ten tweede is Briatore als Italiaan natuurlijk begaan met Ferrari. Tenslotte was de voormalig Benetton en Renault teambaas zelf niet vies van een beetje gerommel in de marge van de reglementen, om het maar zachtjes uit te drukken. Hengelen naar een baantje bij team rood doet Flavio naar eigen zeggen overigens niet: als we hem mogen geloven heeft hij namelijk al twee keer bedankt voor de rol als teambaas.

Max zal het allemaal niks bommen wat Flavio zegt, want hij lacht inmiddels de gehele weg naar de bank tot en met 2023. Maar wat vind jij, heeft die oude baas toch een punt, of moet Max lekker boude uitspraken blijven doen?