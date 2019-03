Donkervoort D8 GTO in kreukels na crash op A6

Het is nog niet de tijd van het jaar..

De hele week is het al nat en winderig buiten. Niet het weer om met een supercar een blokje om te gaan of, nog een stapje verder, met een listige Donkervoort. Ondanks de weersomstandigheden ging een automobilist met een D8 GTO op stap en helaas ging het inderdaad mis.

Op de A6 bij Lelystad verloor de bestuurder de macht over het stuur en de auto kwam tegen de vangrail tot stilstand. Er waren geen andere auto’s betrokken bij het verkeersongeluk. Mogelijk werd de bestuurder verrast door slippende achterbanden op het moment dat het gas iets te enthousiast werd ingetrapt. De bestuurder raakte niet gewond bij het ongeluk.

Dat de Donkervoort zich in de buurt van Donkervoort HQ begaf was geen toeval. Tegenover het AD liet het merk weten dat de eigenaar net met zijn D8 GTO langs was geweest voor een beurt. De politie heeft sporenonderzoek gedaan. De GTO raakte flink beschadigd en moest door een berger worden meegenomen.

Een Donkervoort D8 GTO beschikt over een 2.5 liter vijfcilinder met 340 pk. Met een 0-100 tijd van 3,3 seconden en een topsnelheid van 255 km/u is de kleine auto bloedverziekend snel.

Fotocredit: Politie Lelystad. Met dank aan Adriaan voor de tip!