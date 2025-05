Smart Roadster Brabus van Arjan is klein, bruut en zeldzaam #MijnAuto

Dit is de Smart Roadster Brabus van Autoblog-lezer Arjan!

De oplettende kijker weet dat dit de tweede keer is dat we in een auto plaatsnemen van deze Autoblog-lezer. Met z’n opvallend uiterlijk, lage zitpositie en lichtgewicht ontwerp is de Smart Roadster een vreemde eend in de bijt.

De Brabus-variant tilt dat naar een hoger niveau met 101 pk, sportievere vering, bredere banden en een agressieve bodykit. In minder dan 10 seconden zit je op de 100 km/u. Hilarisch natuurlijk. En dat met een motorinhoud van slechts 698 cc!

