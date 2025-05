Trailer 2 van GTA 6 staat online: bekijk hem hier!

Rockstar Games dumpt een nieuwe trailer EN een hoop informatie over de hoofdrolspelers.

Hè hè, eindelijk weten we écht wanneer GTA 6 komt. Tenminste, dat hopen we maar. Afgelopen vrijdag kwam Rockstar Games over de brug met een nieuwe releasedatum. De hoop dat het spel dit jaar nog wordt uitgebracht is vervlogen. De nieuwe dag waarop je naar de winkel kan voor GTA 6 is 26 mei 2026. Om de horde fans nog wat verder op te hypen, lanceert de gameontwikkelaar vandaag trailer 2 van GTA 6.

In trailer 2 van GTA 6 zoomt Rockstar nog wat verder in op het verhaal van Jason en Lucia. Het vrouwelijke personage komt vrij en maakt vervolgens van alles mee met vriendje Jason. Onderweg leren ze een boel nieuwe mensen kennen waarvan er ongetwijfeld eentje niet te vertrouwen is. Hoe dan ook: het verhaal van GTA 6 zal dus voornamelijk om Jason en Lucia draaien.

Onder de video geeft Rockstar nog wat meer prijs over het plot van Jason en Lucia: ”Jason en Lucia hebben altijd geweten dat ze benadeeld worden, maar wanneer ze een makkelijke buit mislopen, bevinden ze zich aan de donkerste kant van de zonnigste plek van Amerika, midden in een crimineel complot dat zich uitstrekt over de staat Leonida – gedwongen om meer dan ooit op elkaar te vertrouwen als ze het er levend vanaf willen brengen.” Wow.

Wat verder blijkt uit de video, is dat de gamemaker er wederom in is geslaagd om heerlijke auto’s af te leveren. Van pick-ups tot doodgewone sedans en verschillende sportauto’s: ze zien er gelikt uit. Check de wielen van de oranje ‘Benefactor’ hieronder eens. Het lijkt erop alsof de tuningwereld van Grand Theft Auto dus ook een upgrade krijgt.

Heel veel nieuwe info!

Naast de video van bijna drie minuten is er een aparte website gelanceerd waarin je de nieuwe karakters kunt leren kennen. Er zijn er in totaal acht. Naast Jason Duval en Lucia Caminos spelen Cal Hamption, Boobie Ike, Dre’quan Priest (geen familie van @rubenpriest, denken we), Real Dimez, Raul Bautista en Brian Heder een rol in de verhaallijn.

Daarnaast zijn er verschillende delen van de nieuwe map. Vice City is het centrum met eromheen Leonida Keys (het strand), Grassrivers (het moeras), Port Gellhoren (de ‘vergeten kust’), Ambrosia (het industrieterrein) en Mount Kalaga (nationaal park).

Per personage en stadsdeel is er een aparte webpagina met meer informatie. Daarvoor moet je bij Rockstar Games zijn. Kun jij nog ruim een jaar wachten?