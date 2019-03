Bijzonder smakelijk: nieuwe ABT RS 5-R Sportback

Het pretpakket is vooralsnog niet voor iedereen.

ABT Sportsline dendert je vrijdagmiddag binnen door de door hen aangepakte Audi RS 5 Sportback te presenteren. De tuner had al eerder een trucje gedaan op de RS 5 Coupé en nu is de variant met twee extra deuren aan de beurt.

Net als de coupé, beschikt deze ABT RS 5 Sportback over een spoilerlip, canards, een dikke diffuser en vier uitlaatpijpen. De 21-inch wielen ogen wat groot onder de Sportback, maar daar kun je zelf altijd wat aan doen. De 2.9-liter V6 levert normaal gesproken 450 pk en 600 Nm koppel. ABT brengt het vermogen naar 530 pk en 690 Nm koppel.

Audi heeft besloten om de Noord-Amerikaanse markt voorrang te geven op de RS 5 Sportback. Amerikanen en Canadezen krijgen de auto zelfs eerder geleverd dan thuisland Duitsland. De tuning is dan ook geïntroduceerd door ABT America en komt in een oplage van 50 stuks naar geselecteerde ABT Sportsline leveranciers in Noord-Amerika. Van de RS5-R Coupé zijn ook maar 50 stuks gemaakt.

Europeanen hoeven de boot niet te missen. De tuner laat weten zodra de Europese leveringen van de RS 5 Sportback hier zijn begonnen ze bij ABT in Kempten terecht kunnen voor de tuning, mits nog beschikbaar. Het eerste exemplaar op de foto’s is gebouwd door ABT in samenwerking met TAG Motorsports in Vista, Californië.