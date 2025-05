Nieuwe Brabus G 63 wil dolgraag buitenspelen!

Geen G-klasse om mee rond te paraderen in de stad.

Hier in Nederland is eigenlijk iedere offroader overbodig. Tenzij je een boswachter bent. Of vaak in België moet zijn. En toch zie je geregeld auto’s voorbijkomen die klaar zijn voor avontuur, maar vaak niet verder komen dan de binnenstad. Zo ook de G-klasse. Het nieuwste brouwsel van Brabus op basis van de nieuwe Mercedes-AMG G 63 smeekt zijn berijders het asfalt juist te vermijden.

Je kijkt hier naar de Brabus XL 800. Die XL hoef ik niet uit te leggen. Die 800 misschien wel. Dat getal staat voor het vermogen in pk’s. De 4.0 twinturbo-V8 is opgeleukt met sterkere en grotere turbocompressoren met speciale kernassemblages en versterkte axiale lagers. Door de aanpassing is het koppel nu precies 1.000 Nm.

Voor- en nadelen

De prestaties gaan er ook van vooruit. De Brabus XL 800 knalt in 4,6 seconden naar de 100 km/u en trapt door tot maximaal 210 km/u. Kleine tegenvaller voor toekomstige eigenaren; het verbruik komt neer op 20,1 liter per 100 kilometer, oftewel 1 op 5! De ‘gewone’ AMG G 63 verbruikt trouwens zo’n 13,8 liter per 100 kilometer.

Brabus heeft weer een koolstofvezeloerwoud gesloopt om de nieuwe G-Wagon te bouwen. Aan de buitenkant zijn onder andere de wielkasten helemaal gemaakt van het spul. Daarnaast zijn de grille en spiegels ook van carbon te krijgen. De Brabus-sportuitlaat is dan weer van RVS en heeft actieve geluidmanagement. Dat wil zeggen dat je kunt kiezen voor een subtiele ”Coming Home”-modus waarbij de V8 wat stiller klinkt of juist voor de Sport-stand waarbij de decibellen maximaal uit de pijpjes worden geblazen.

Optioneel klappen er treden van onder de auto uit om instappen gemakkelijker te maken. De achterdeuren kunnen 90 graden opgaan om ook de gezelligere achterpassagiers genoeg ruimte te geven om de G-klasse te betreden.

Trek je elektrische G-maatje uit de blubber

Het offroad-gevoel bij de Brabus XL 800 wordt versterkt door een lier op de neus. Kom je dus ooit een gestrande G 580 EQ Power tegen, dan kun je die makkelijk redden. Je kunt tot wel 4.500 kilo trekken middels de lier. Rijden op een zandweggetje moet geen probleem zijn. De vooras heeft een nieuwe onafhankelijke ophaning terwijl achterop nog wel de gewone starre assen zitten. De portaalassen hebben een nieuw ontwerp. Verschillende onderdelen, zoals de verbindingspunten, zijn gefreesd uit aluminium.

De bodemvrijheid van 47 centimeter wordt maximaal benut via Brabus’ eigen ‘Ride Control’-schroefset. Je maakt contact met de grond middels Brabus Monoblock Z/HD-wielen. De wielen bestaan uit 22-inch achtspaaksvelgen. Een luxe interieur mag uiteraard niet ontbreken, wederom met bakken vol koolstofvezel, maar ook veel alcantara.

We mogen helaas niet weten wat de Brabus XL 800 kost. Ga in ieder geval boven de € 310.678 zitten. Dat is wat de huidige G 63 in Nederland kost. Als je hem gaat configureren, zorg dan dat je Brabus G-klasse goed past bij je appartement op Brabus Eiland.