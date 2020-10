Donkervoort D8 GTO-JD70 R: peperduur speeltje voor circuit - Autoblog.nl

De D8 GTO-JD70 serie van Donkervoort heeft er weer een nieuw lid bij in vorm van de R. Het is de extreemste variant tot op heden, maar daar lever je wel op in.

En wat je precies inlevert zijn de felbegeerde gele platen. De nieuwe Donkervoort D8 GTO-JD70 R is uitsluitend geschikt voor gebruik op het circuit. De Nederlandse autobouwer nam de D8 GTO-JD70 als basis en ging nog een tandje verder met dit model.

Het ding kost maar liefst 198.000 euro, exclusief belastingen. Maar, zeggen ze bij Donkervoort, dan krijg je een auto met de prestaties van een echte racer. En de Donkervoort zou in dat kader veel minder slijtage ondergaan met betrekking tot de banden en remmen. Net als dat de lichtgewicht sportwagen minder brandstof verbruikt. En dat terwijl je vliegensvlug over een circuit kan gaan met het apparaat.

Aan de Donkervoort D8 GTO-JD70 R zijn een aantal dingen anders. Het zal je niet verbazen dat de auto helemaal gericht is op circuit gebruik. Want ja, wat moet je er anders mee. Er zit race-ABS op, maar ook een brandblusinstallatie, racestoelen met zespuntsgordels en betere brandbescherming voor de benzinetanks. Volgens Donkervoort kun je met deze auto urenlang volle bak spelen op het circuit zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de veiligheid.

Verdere aanpassingen aan deze D8 GTO-JD70 R hebben betrekking tot de remmen, de besturing en de versnellingsbak. Het resultaat is dat deze ‘R’ vijf seconden sneller is op Spa in vergelijking met een gewone JD70. Aan het vermogen is niet gezeten. Dat betekent nog steeds 415 pk uit een Audi 2.5 vijfcilinder op een gewicht van slechts 725 kg.

Naast de auto koop je ook een stukje service. De aankoop komt met assistentie voor op het circuit. Transport, de banden, catering en het afstellen van de auto in de pits is in handen van de mensen van Donkervoort.