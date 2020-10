Gemiddelde CO2-uitstoot stevig gedaald, maar niet stevig genoeg - Autoblog.nl

De EU-doelstelling halen lijkt een onmogelijke opgave, maar er zijn wel fabrikanten die hun eigen doelstellingen halen. Dat is al heel wat.

95,7 gram per kilometer. Dat is de hoeveelheid CO 2 die autofabrikanten volgens de EU maximaal uit mogen stoten dit jaar. Daarmee maakt de EU het fabrikanten niet makkelijk. Zoals het er nu naar uit ziet is er vrijwel niemand die dit gaat halen. Iedereen die actief is in de EU doet echter wel een poging om de CO2-uitstoot in te perken. Sommige fabrikanten zijn daar al aardig goed in geslaagd.

Totaalplaatje

De data-analisten van Jato hebben uitgeplozen hoe de verschillende spelers op de Europese markt ervoor staan. Ook hebben ze naar het totaalplaatje gekeken. De gemiddelde uitstoot staat momenteel op 102 g/km, wat al een stuk lager is dan vorig jaar. Toen was het gemiddelde namelijk nog 122 g/km. Desondanks is het nog niet genoeg om de EU tevreden te stellen.

Nederland

Over het Nederlandse wagenpark zal de EU wel redelijk tevreden zijn. Met een uitstoot van 98,6 g/km doet ons land het namelijk een stuk beter dan de omringende landen. Duitsland zit bijvoorbeeld op 119,3 g/km en België op 111,4 g/km. Het effect van de Nederlandse belastingvoordeeltjes is dus niet uitgebleven, mocht dat nog niet duidelijk zijn.

Aziatische merken

Wat Nederland is voor de EU, dat is Toyota voor de fabrikanten. De Toyota Group zit namelijk op 95,1 g/km. Dat hebben ze te danken aan het feit dat maar liefst 65% van de verkochte auto’s een hybride is. Hyundai (inclusief Kia) zit op 96,4 g/km. Zij verkopen veel minder hybrides, maar hebben in tegenstelling tot Toyota wel EV’s. Beide concerns zitten overigens nog boven de doelen die ze zichzelf gesteld hebben en boven de EU-doelstelling.

Volvo

Volvo heeft daarentegen wél hun eigen doelstelling al gehaald in augustus. Volgens de cijfers van Jato heeft de Geely Group een gemiddelde uitstoot van 103,1 g/km. Daarmee zitten ze al ruim onder het doel van 110,3 g/km dat ze gesteld hadden. Geely is daarmee het enige concern dat zijn uitstootdoel al gehaald heeft. Nu scheelt het wel dat ze de laat niet extreem hoog hebben gelegd.

BMW

Een ander merk dat aardig op weg is zijn doelen te halen is BMW. Het merk had namelijk als doel 102,9 g/km en ze zitten nu op 103,5 g/km. Bijna op hetzelfde niveau als Volvo dus. BMW heeft niet alleen het aandeel (plug-in) hybrides flink uitgebreid, maar ook zijn hun diesels redelijk schoon.

Super credits

De genoemde gemiddeldes zijn overigens niet de daadwerkelijke gemiddelde CO 2 -uitstoot. Door het super credit-systeem dat de EU hanteert wegen auto’s met een uitstoot van minder dan 50 g/km namelijk zwaarder mee. Daar komt natuurlijk bij dat de opgegeven CO2-uitstoot niet overeenkomt met de uitstoot in de praktijk, ook bij plug-in hybrides. Maar dat is weer een verhaal apart.

Boete

De uiteindelijke boete bedraagt €95 per teveel uitgestoten gram CO 2 per geregistreerde auto. Dit kan zomaar in de miljarden lopen. Dat gaan de fabrikanten dus wel voelen. Zelfs de braafste jongetjes van de klas ontkomen er niet aan.

Via: Jato