Doodsaaie budgetauto wordt keurige sedan

Vier keer is scheepsrecht, zo blijkt bij het voor een nogal saai budgetmodel wat nu een prima ogende sedan wordt.

Hoe bouw je een goedkope auto? Door te besparen op alles. Klinkt stom, maar zo is het wel. Als je een Peugeot 107 van binnen bekijkt, snap je op zich waarom die ooit voor minder dan 9.000 euro nieuw te koop was. En dat is prima, je verwachtingspatroon moet passen bij het geld wat je uitgeeft.

Dodge Attitude

Dodge had een veel simpelere oplossing voor het probleem dat ze geen goedkope auto konden aanbieden in een steeds belangrijker wordende markt voor het merk: Mexico. Hun oplossing was de Attitude. En dat is geen Dodge, maar een Hyundai Accent. Met een Dodge-badge, maar er is niet eens de moeite gedaan voor een Dodge-grille of een andere uitsparing voor een Dodge-logo. Er is maar één ding goedkoper dan een auto zelf ontwikkelen en dat is eentje jatten van een ander merk.

Attitude II

Dit idee hield Dodge een gezond aantal jaartjes vol. Wij zijn niet helemaal bekend met de Mexicaanse automarkt, maar van 2006 tot 2014 twee generaties van een auto verkopen betekent vaak wel dat het de moeite waard was. Die tweede generatie was overigens nog steeds een Hyundai Accent, ware het niet een mild vernieuwde versie.

Derde Attitude

De derde keer dat er een Dodge Attitude kwam, was er warempel geld voor een Dodge-grille. De rest van de auto was gebaseerd op een Mitsubishi Attrage, een sedanversie van wat wij de Space Star noemen. Een auto die niet bekend staat om het zijn van een dure auto en ook voor Dodge was het een nogal basaal model. Wederom zag Mexico het sedannetje echter wel zitten en heeft de Attitude het nog best lang volgehouden.

Poging vier

Nu wordt, ietwat stilletjes, de vierde generatie Dodge Attitude aangekondigd. Twee dingen vallen op. Ten eerste dat het eigenlijk helemaal geen verkeerde auto meer is. En ten tweede dat het niet meer op iets lijkt wat wij kennen. Heeft Dodge eindelijk een designer aangenomen voor hun budget-auto’s? Helaas, dat niet.

Dodge herhaalt namelijk een trucje wat ze al eerder hebben gedaan. De nieuwste Dodge Attitude is namelijk een rebadge van een Chinese auto. En wel een Trumpchi Empow. Dat zegt ons niet zo veel, maar is in China een middenklasse sedan. Onbekend genoeg om ietwat incognito in Mexico verkocht te worden en toch een beproefd recept. En ook al oogt het design wat ‘generiek’, eigenlijk is het best een strakke sedan.

De info en het beeldmateriaal is wat beperkt, want dat moet vanaf de Mexicaanse website van Dodge komen. De nieuwe Dodge Attitude profiteert van de gehele technische basis van de Empow, waaronder het interieur en de motor. Dat is een 168 pk sterke 1.5 liter turbomotor. Je kan uiteraard kiezen uit een paar uitrustingsniveaus, waaronder een heuse GT-versie met spoiler!

De Dodge Attitude ziet er wat keuriger uit dan de vorige rebadges, al is het natuurlijk zo Amerikaans als een Chinese takeaway. En de kosten van al dat moois? Omgerekend zo’n 19.000 euro. Daarom dus.