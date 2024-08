Toyota gaat zich mengen in de strijd der super-SUV’s

Naast een Aston Martin, Lamborghini, Ferrari en Maserati kan je ook kiezen voor een Toyota. Waarom wil je dat?

Luxemerken en SUV’s gaan tegenwoordig hand in hand. Dat was vooral het redmiddel van supercarbouwers om de cijfers op te krikken. Dat zou Toyota in theorie niet nodig hebben. Die verkopen genoeg SUV’s en andere auto’s om goede cijfers neer te zetten. Toch is Toyota’s ex-president en nu chef vaak bereid om dingen te doen ‘omdat het kan’. We hebben het wel over iemand die speciaal omdat ‘ie het tof vond een GR-versie van de luxueuze Century uitbracht. Gewoon, vond ‘ie leuk.

Bij gebrek aan officiële afbeeldingen van de GR Century moet dit schaalmodel dat werk even overnemen.

Super SUV

Nu is er ook een SUV-versie van de Toyota Century. Als luxepaard, uiteraard. En zo’n GR Century als sedan slaat natuurlijk nergens op, behalve Mercedes en de S AMG durft eigenlijk bijna niemand dat aan (de M760Li en S8 zijn niet ontwikkeld door het sportlabel van BMW en Audi).

Des te meer booming is de markt der super-SUV’s. De Century als SUV is Toyota’s antwoord op de Bentayga en Cullinan, zeg maar. Ten tijde van de introductie van de Century werd al een extra heftige GR-versie getoond als een soort experiment. Nu blijkt dat er wel interesse voor is. Carscoops meldt dat Century-eigenaren van Akio Toyoda hebben gehoord dat het ding in productie gaat. Toyota plakte er zelfs het heftigste label GRMN (Gazoo Racing: Masters of the Nürburgring) op: dat belooft wat.

Toyoda is er nog een beetje vaag over, maar zegt dat hij een ‘Century GR voor meer mensen dan alleen zichzelf’ wil. Hij benoemt de Japanse markt, maar ook de Chinese markt zou een belangrijk doelwit worden voor de Toyota Century GRMN. De upgrades voor de GRMN zijn optisch, met dikkere bumpers en allerlei sportieve aankleding. Wat het qua motor wordt is ook nooit bevestigd, maar als Toyota echt wil meedoen met de grote jongens moet het wel meer worden dan de hybride 3.5 V6 die de Century SUV in de basis krijgt.