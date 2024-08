Opgeladen EV’s verbannen uit parkeergarage: dit land doet het

EV’s opladen in parkeergarages kan enorm mis gaan en in één land wordt er daarom actie ondernomen.

Het blijft een heikel punt: je EV opladen in parkeergarages. Kan geen kwaad, of juist wel? In Zuid-Korea werd keihard aangetoond dat het wel fout kan gaan. Een Mercedes EQE vatte vlam en liet een ravage achter.

Opladen in parkeergarages

Het ging om een Mercedes EQE die in de parkeergarage van een appartementencomplex stond. Een lithiumbrand loopt snel uit de hand en in een parkeergarage kan de brandweer er moeilijk bij. Vorige week ging het nog om een twintigtal gewonden en zo’n 70 beschadigde auto’s, maar dat is nu veel meer geworden: volgens Korea Joongang Daily zijn 880 auto’s beschadigd en zaten 1.600 huishoudens tijdelijk zonder stroom en water. Kortom: een aardige catastrofe.

Aan banden leggen

Zuid-Korea grijpt in: vanaf nu mag je met een volledig opgeladen EV niet meer een parkeergarage in. Voor privéplaatsen mag je EV maximaal tot 90 procent opgeladen zijn, in publieke garages maar 80 procent. Ook het opladen van je EV wordt aan banden gelegd. Tegen het einde van september zou dit al in gang gezet kunnen worden.

Effect?

Want ja, het probleem was natuurlijk dat de Mercedes EQE in kwestie volledig opgeladen was, toch? Nou, nee. De EQE stond niet aan de lader en was ook tot minder dan 80 procent opgeladen. Bovendien heeft het risico op brand niks te maken met hoe vol de accu is volgens een energieprofessor aan een Koreaanse universiteit. Die kan ook geen verband vinden tussen recente EV-branden in Korea en de laadniveaus van de auto’s. De maatregel is dus wat vreemd. Op publieke fora reageren EV-eigenaren even verbaasd, en vinden het een non-regel om het probleem te verbloemen. Helemaal omdat de oorzaak van de brand in de Mercedes niet gevonden is.

Wat de oplossing wel is? Dat blijft nog even achter de oren krabben. De maatregel zoals in Korea lijkt echter niet effectief. Een bijzondere casus.