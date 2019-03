Deze BMW 2002 is waanzinnig modern

Appearances can be very deceiving.

Sommige mensen hebben een beetje een ambivalente verstandhouding met klassiekers. Klassiekers zijn een beetje als die knappe overbuurvrouw met penisnijd. Heel erg leuk om een keer naar te kijken, maar je wilt er niet elke dag mee leven. Met klassiekers is het een beetje hetzelfde. Het ziet er geweldig uit, maar je moet wel behoorlijk wat concessies doen.

Nu zijn er twee oplossing voor het geval je wél een auto wilt met klassieke looks, maar ook de geneugten van een moderne auto. De eerste is restomodden. Je pakt een oude auto en bouwt hem opnieuw op met moderne technieken, maar je zorgt ervoor dat de looks klassiek blijven. Een andere optie wordt aangeboden door Everytimer Automobile, ofwel ETA. Zij lanceerden onlangs een moderne interpretatie op de 2002 Cabriolet. Dat waren nog concepts, dit zijn afbeeldingen van de definitieve versie.

In plaats van een klassieke ’02 op de klop te tikken en die te voorzien van moderne features, hebben ze een moderne auto gepakt. In dit geval een BMW 1 Serie Cabriolet. Deze hebben ze vervolgens voorzien van een geheel koolstofvezel koetswerk. Ondanks het moderne materiaal, doet het erg denken aan de 2002.

Natuurlijk is te zien dat de 1 Serie een dikkere auto is. Zo’n rank koetswerk als de 02 had, is lastig na te bootsen. Aan de andere kant kun je wel genieten van de crashbeveiliging die een moderne 1 Serie wel biedt en een klassieker niet. We hadden al een afbeelding van een concept, maar dit zijn de foto’s van Het Echte Werk. In technisch opzicht is het een BMW 135i. Dus onder de kap huist een 305 pk sterke zescilinder. Dan de prijs, die is namelijk best stevig: 70.000 euro. Dan moetje zelf voor een 135i Cabrio zorgen.