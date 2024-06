Porsche-nazaat en ex-AMG-baas presenteren bloedmooie sportwagen

Deze sportwagen oogt Italiaans, maar er zitten bekende Oostenrijkse en Duitse namen achter.

Een nieuwe sportwagenmerk uit de grond stampen is nooit makkelijk. Zelfs niet als je de zoon bent van Ferdinand Piëch en de achterkleinzoon van Ferdinand Porsche. Piëch Automotive presenteerde in 2019 een sportauto, maar daar hebben we sindsdien weinig meer van vernomen. Anton ‘Toni’ Piëch geeft echter niet op, want we krijgen nu weer een teken van leven.

Sterker nog: Piëch Automotive presenteert een hele nieuwe auto. De Piëch Mark Zero uit 2019 was heel fraai, maar ze zijn toch weer terug naar de tekentafel gegaan. Het bedrijf presenteert nu een nieuw design: de Piëch GT.

Piëch weet in ieder geval de juiste designers te vinden, want dit is wederom een bloedmooie auto. De Piëch GT lijkt een kruising tussen een V12 Ferrari en een Aston Martin, en dat is absoluut geen slechte zaak. Wel lijkt de auto van de zijkant íets te veel op een F12berlinetta, toevallig een auto die Toni Piëch zelf in zijn bezit heeft. Je zou bijna denken dat hij die auto even verbouwd heeft.

Naast Piëch is er trouwens nog een bekende naam verbonden aan dit merk. Sinds 2022 is Tobias Moers namelijk de CEO. Hij was 2 jaar lang de baas van Aston Martin, en daarvoor zwaaide hij jarenlang de scepter bij AMG. Hij weet dus wel het een en ander over het bouwen van sportieve auto’s.

Hoewel je op basis van de looks een V12 verwacht is de Piëch GT helaas elektrisch (net als het eerdere model). Uiteraard kun je wel rekenen op duizelingwekkende specs: twee elektromotoren moeten zorgen voor 1.000 pk en 1.100 Nm aan koppel. Een grote 90 kWh accu moet een acceptabele range van 500 kilometer mogelijk maken (op papier).

Sowieso is alles nog papier, want de Piëch GT is nog niet meer dan een kleimodel. De marktintroductie staat daarom pas voor 2028 op de planning. Piëch wil 2.000 exemplaren bouwen van de GT, wat heel erg ambitieus is voor een nieuwe sportwagenfabrikant. Dit moet er wel voor zorgen dat dit geen extreem dure auto wordt. Piëch mikt op een prijskaartje van rond de twee ton.

Net als zijn vader heeft Toni Piëch geen gebrek aan ambitie, want er staan ook al een vierdeurs GT en een SUV op de planning. Maar we moeten eerst maar eens zien of deze auto er ooit komt. Aan de namen die eraan verbonden zijn zal het niet liggen. En aan het design ook niet.