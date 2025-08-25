Door lullig foutje moet man € 1.140 betalen voor parkeren bij Nederlandse luchthaven

Let goed op waar je parkeert bij Rotterdam The Hague Airport.

Een vliegvakantie is leuk, maar voor mij begint de pret eigenlijk pas wanneer ik goed en wel aangekomen ben in het hotel. Het geregel en de stress ervoor bekoren me wat minder. Denk maar aan het urenlang wachten voor het inchecken, boarden, uitstappen en het vervoer naar je plaats van vakantiebestemming. Om hetzelfde riedeltje op de terugweg weer mee te pakken, maar dan zonder het uitchecken en met het wachten op je koffer bij de band.

Dan moet er nog eens bovenop komen dat ruim duizend euro kwijt blijkt te zijn aan het parkeren bij de luchthaven. Het overkwam iemand bij Rotterdam The Hague Airport. Hij doet zijn verhaal bij de lokale omroep Rijnmond.

Netjes een parkeerplek geboekt

De beste man komt uit Overijssel en vliegt normaal gesproken via Schiphol. Deze keer kiest hij voor de luchthaven in Zuid-Holland omdat er een rechtstreekse vlucht naar zijn vakantiebestemming ging vanuit deze airport die ook nog eens op een prettig tijdstip plaatsvond. Hij reserveert online een parkeerplaats voor € 175, krijgt de bevestiging opgestuurd en knort richting Rotterdam.

Eenmaal aangekomen bij de luchthaven gaat het mis. Onervaren bij de luchthaven ziet hij wat borden hangen en volgt een bord richting P1 in de veronderstelling dat het hem naar P3 zou brengen. Dat is het parkeergedeelte waarvoor hij een plaatsje heeft gereserveerd. Vlak voor de ingang vindt hij een plekje en later zijn auto achterlaat. Fijn, want de vakantieganger moet zo gaan inchecken.

Vijf weken later komt hij terug op de luchthaven. Bij het scannen van zijn parkeerkaart hoopt de man een bedrag te zien van € 175. Maar dat komt er niet. In plaats daarvan geeft de machine aan dat hij € 1.140 moet betalen. Wat blijkt? Zijn auto staat niet in P3 geparkeerd, maar in P1: het duurste parkeergedeelte van de luchthaven waar je € 50 per dag voor betaalt als je niet hebt gereserveerd. Ouch.

Coulance van Rotterdam The Hague Airport

De foutparkeerder neemt nog contact op met de informatiebalie, maar die kunnen niet veel anders doen dan beleefd vragen of de man toch even wil betalen als hij met zijn auto naar huis wil. Dat doet hij, maar hij laat het er niet bij zitten. Na een goed gesprek met het vliegveld krijgt hij het grootste deel van zijn geld terug. Hoeveel dat is, is niet bekend.

Daar heeft hij geluk mee, zo blijkt uit een reactie van de Consumentenbond aan Omroep West. ”Er zijn in dit geval geen rechten waar je op terug kunt vallen. In dit soort gevallen moet je hopen op coulance van de luchthaven”, vertelt de Consumentenbond. Het enige dat je kunt doen is je verhaal vertellen bij de airport, bewijs aanleveren middels de reservering en je vliegticket en hopen dat degene die erover gaat je goed gezind is.

